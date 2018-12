Neuer Ärztlicher Direktor: Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien besetzt leitende Position neu

Wien (OTS) - Mit 22. November 2018 übernahm Univ.-Doz. Dr. Thomas Sautner die Funktion des Ärztlichen Direktors im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien. Der gebürtige Gmundner ist als Mitglied der Kollegialen Führung für die zukünftige Ausrichtung des Hauses maßgeblich mitverantwortlich.

Beruflicher Werdegang

Nach der Promotion an der Universität Wien und der Ausbildungszeit an der Universitätsklinik Wien erhielt Univ.-Doz. Dr. Thomas Sautner 1995 die Approbation als Facharzt für Chirurgie. Neben der Verleihung der Lehrbefugnis für Chirurgie im Jahre 1999 absolvierte Dr. Sautner weitere Facharztausbildungen, wie 2004 in der Gefäß- und 2007 in der Viszeralchirurgie.

Von 2006 bis 2008 war Univ.-Doz. Dr. Sautner Vorstand der Chirurgischen Abteilung im Klinikum Wels-Grieskirchen. Danach wechselte Dr. Sautner in das Krankenhaus St. Elisabeth Wien, wo er als Vorstand der Chirurgischen Abteilung zudem die Funktion des Ärztlichen Direktors inne hatte. 2016 folgte der Wechsel an das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, wo er als Oberarzt an der Chirurgischen Abteilung tätig war. Während dieser Zeit war er neben seiner ärztlichen Tätigkeit in diverse Projekte eingebunden – u.a. trug er zur Weiterentwicklung unseres Hauses zum „Lean-Hospital“ bei.

Neben seiner Tätigkeit als Chirurg war der dreifache Familienvater in den letzten Jahren Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Chirurgie (OEGCH) sowie Vorstand der Surgical Infection Society Europe (SIS).

Die neue Funktion als Ärztlicher Direktor sieht Univ.-Doz. Dr. Sautner vor allem als eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung: „Ich sehe die neue Aufgabe als eine Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle. Ich freue mich über die Möglichkeit, als Ärztlicher Direktor im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien die Entwicklung des Krankenhauses mitgestalten zu können. Dabei sind mir die Werte der Barmherzigen Brüder, Qualität, Hospitalität und Respekt auch in meinem beruflichen Umfeld ein sehr großes Anliegen.“

Mag. Helmut Kern, MA, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien, ergänzt: „Wir alle haben Univ.-Doz. Dr. Sautner als kompetenten und kollegialen Mitarbeiter kennengelernt. Wir freuen uns, dass wir einen so erfahrenen Mediziner für die Position des Ärztlichen Direktors gewinnen konnten. Mit seiner interdisziplinären Denkweise können wir die hervorragende Qualität unseres Hauses weiterentwickeln.“

Ausblick in die Zukunft

Als Ärztlicher Direktor leitet Univ.-Doz. Dr. Sautner über 200 Ärztinnen und Ärzte im größten Ordensspital Wiens und blickt erwartungsvoll in die Zukunft: „Das Haus erbringt Spitzenleistungen auf vielen Gebieten der Medizin und Pflege und diese will ich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses weiterhin sicherstellen. Mit 30 Jahren Erfahrung im medizinischen Bereich freue ich mich darauf, diese Kenntnisse dafür einzusetzen, meine Kolleginnen und Kollegen zu fördern und den hohen Leistungsanspruch unseres Hauses weiter zu gewährleisten.“

