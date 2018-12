Wettanbieter Mr Green erneut bei SBC Awards in London ausgezeichnet

Wien (OTS) - Mr Green hat bei den jährlichen SBC Awards in London den Titel als „Rising Star in Sports Betting 2018“ gewonnen, nachdem vergangenes Jahr bereits der Sieg als „Socially Responsible Bookmaker of the Year“ gefeiert werden durfte.



Seit dem Start des Sportwettenangebots im Jahr 2016 konzentriert sich Mr Green darauf, ein einzigartiges Wetterlebnis zu kreieren. Zu diesem Zweck werden ständig neue und intuitive Elemente eingefügt, um noch innovativere und unterhaltsamere Wetten zu ermöglichen. Diese Strategie kommt auch bei den Kundinnen und Kunden von Mr Green gut an – im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz im dritten Quartal 2018 um 375 %.



Auch dieses Jahr stand Mr Green bei den SBC Awards wieder dank des einzigartigen Green Gaming Tools im Fokus, da seit kurzem auch die Wettkundinnen und -kunden davon profitieren. Das Tool arbeitet mit datenbasierten Algorithmen, die gemeinsam mit einem Selbsttest für jede Kundin und jeden Kunden das individuelle Wettverhalten analysieren und Risikolevel definieren. Darauf basierend kann Mr Green Verkaufsangebote in einem verantwortungsbewussten Maß kontrollieren und mit risikobehafteten Personen direkt kommunizieren, um riskantes Verhalten einzugrenzen.



Mr Green ist ein führendes Online-Gaming und Sportwetten Unternehmen und in 13 Ländern tätig. Das Firmenkonzept ist Unterhaltung und ein höchstklassiges Spieleerlebnis in einem verantwortungsvollen Umfeld anzubieten. Mr Green wurde 2007 gegründet und entwickelte sich in ein etabliertes Online-Gaming Unternehmen mit einem breiten Kundenangebot und einer starken global anerkannten Marke.

