Zwei mutmaßliche Diebe festgenommen

Wien (OTS) - Datum:15.12.2018

Uhrzeit:10:20 Uhr

Adresse:10, Am Hauptbahnhof

Drei Tatverdächtige lenkten in einem Zug am Hauptbahnhof eine 39-jährige Frau aus Malaysia ab, indem sie sie in ein Gespräch verwickelten und stahlen ihr den Rucksack. Das Opfer bemerkte den Diebstahl jedoch, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Beamte konnten kurze Zeit später zwei mutmaßliche Täter – einen 41-jährigen Algerier und einen 44-jährigen Libyer – festnehmen und den Rucksack sicherstellen. Der dritte Tatverdächtige ist flüchtig.

