Spektakuläre Yacht-Party bei den "Geissens" (FOTO)

München (ots) - Robert und Carmen feiern ihre Rückkehr nach St. Tropez

- Neue Folge über Deutschlands wohl bekannteste Millionärs-Familie

- Montag, 17. Dezember 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

Die Rückkehr nach St. Tropez soll mit einer standesgemäßen Party auf der "Indigo Star" gefeiert werden. Doch kurz bevor die große Sause starten soll, gibt es noch so einige Hürden für Carmen und Robert zu überwinden. Als am Tag des Events noch die geplante DJane Sophia Vegas verkündet, dass sie den Part nicht übernehmen kann, braucht Carmen eine Auszeit. Was könnte entspannender sein als Shoppen?

Familie Geiss ist zurück in ihrem Heimathafen St. Tropez. Das muss natürlich standesgemäß gefeiert werden. Allerdings haben Carmen und Robert bereits am Vorabend mit ihren Freunden die Nacht zum Tag gemacht und die Hafenmeisterei verärgert. Als Konsequenz verlieren sie ihren perfekten Liegeplatz. Nun ist Roberts Verhandlungsgeschick gefragt!

Das nächste Problem lässt nicht lange auf sich warten: Eigentlich sollte Sophia Vegas den Part als DJane übernehmen, konnte ihr Equipment aber nicht rechtzeitig nach St. Tropez bringen. Muss DJ Roberto den Gästen musikalisch einheizen oder haben Davina und Shania die rettende Idee?

Nach all dem Stress geht es erst einmal zum Shoppen. Es ist schließlich Schlussverkauf in St. Tropez und das muss ausgenutzt werden. Für Robert, Ray und Gregor ist das zu viel Hektik, sie warten lieber auf der "Indigo Star" auf die Ankunft von Sophia.

Kurz vor Beginn der Party hat sich bereits eine Menschentraube, inklusive Paparazzi, vor der Yacht versammelt. Die Stimmung ist ausgelassen, doch Carmen macht sich Sorgen, ob die "Indigo Star" auch wirklich so viele Passagiere aushält...

Eine neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montag, 17. Dezember 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

