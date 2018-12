Zivildiener verstärken Teams in Kindergärten der Stadt Wien

Wien (OTS) - Die Stadt Wien setzt im Bereich der Kindergärten nun auch auf den Einsatz von Zivildienern: Mit September diesen Jahres haben 30 Zivildiener ihren Dienst bei der MA 10 – Wiener Kindergärten angetreten und unterstützen für neun Monate die Teams in den Kindergärten.

„Wir möchten die Zahl der Zivildiener in der MA 10 in den nächsten Jahren auf 100 aufstocken“, betonen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Daniela Cochlár, Abteilungsleiterin der MA 10 – Wiener Kindergärten. „Zivildiener leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und tragen im Kindergarten dazu bei, eingefahrene Geschlechterrollen weiter aufzubrechen.“ Um einen Eindruck in die vielfältigen Aufgaben eines Zivildieners in den städtischen Kindergärten zu bekommen, erzählt der 20-jährige Moritz in einem eigenen Video von seinem Alltag im Kindergarten:

https://www.wien.gv.at/video/2165/Zivildienst-in-der-MA-10

Darüber hinaus nimmt das Interesse an der Ausbildung zum Pädagogen stetig zu: Der Männeranteil an der stadteigenen Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (bafep21) ist bereits auf 17 Prozent gestiegen.

