Polizeiliche Zwischenbilanz „Großdemonstration gegen Schwarz-Blau“ (Stand: 16:45 Uhr)

Wien (OTS) - Der Einsatz rund um die heute stattfindende und vom Veranstalter als „Großdemonstration gegen Schwarz-Blau“ benannte Kundgebung, bei der rund 520 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sind, verläuft bislang reibungslos. Die vom Anmelder angenommene Teilnehmerzahl von 30.000 Personen wird bislang nicht erreicht, laut polizeilicher Einschätzung nehmen derzeit rund 17.000 Menschen an der Kundgebung teil. Der Demonstrationszug, der sich über circa 1,5 Kilometer erstreckt, überquert derzeit die 2er-Linie und ist auf dem Weg zur Endkundgebung am Heldenplatz. Die Gürtel-Sperre wird in Kürze aufgehoben.

