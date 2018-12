Task Force zu ärztlichen Mangelberufen

Ärztekammer und Krankenanstaltenverbund um ärztlichen Nachwuchs bemüht

Wien (OTS/RK) - Die Ärztekammer und der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) verstärken ihre Bemühungen um den Nachwuchs in ärztlichen Mangelfächern. Dazu wird eine gemeinsame Task Force gegründet, die Strategien zur nachhaltigen Behebung des Ärztemangels in diesen Fächern entwickeln soll. Zu diesen Fächern gehören unter anderem Anästhesie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Ortho-Traumatologie und Pathologie.

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres und Michael Binder, Medizinischer Direktor des KAV, wollen durch diese gemeinsame Initiative die Attraktivität dieser Mangelfächer verstärken und so die MedizinstudentInnen schon in der Endphase ihres Studiums, vor allem im klinisch-praktischen Jahr, auf die Karrieremöglichkeiten in diesen Fächern hinweisen.

Das Krankenhaus Nord ist auch in dieser Hinsicht ein wesentlicher Faktor. Das neue Haus mit seiner modernen Ausstattung am neuesten Stand der Technik wirkt auch in Mangelfächern anziehend. Schon jetzt sind 91 Prozent der ÄrztInnen für den Betrieb vorhanden, die übrigen werden durch die laufenden Strategien verstärkt angeworben.

Der Wiener Krankenanstaltenverbund ist im medizinischen und pflegerischen Bereich der größte Ausbildner in Österreich. Über 1.100 ÄrztInnen und rund 1.400 Pflegekräfte werden derzeit im KAV ausgebildet. Damit sorgt der KAV weit über die eigenen Spitäler und Pflegewohnhäuser hinaus für die medizinische und pflegerische Versorgung in Österreich.

