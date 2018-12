Nepp: Wien braucht keine Krawall–Demos

Wirtschaftsstandort Wien massiv gefährdet

Wien (OTS) - Die Demonstrationskultur in der Bundeshauptstadt nimmt erschreckende Züge an. „Der heutige Aufmarsch gegen die Bundesregierung wird bedauerlicherweise vor allem Wien schaden“, befürchtet Vizebürgermeister Dominik Nepp. Demnach wird die Demonstration heute erneut weite Teile der Stadt lahm legen – und das an einem Einkaufssamstag im Advent.

Leidtragend wird somit in erster Linie der Wiener Handel sein. „Den Veranstaltern ist in ihrem blinden Hass gegenüber der Bundesregierung wohl nicht bewusst, dass sie damit den Wirtschaftsstandort Wien massiv gefährden. Die einzig richtige Entscheidung wäre es, die Demonstration abzusagen, damit Wiens Unternehmer und deren fleißige Mitarbeiter nicht unverschuldet zu Schaden kommen“, appelliert Nepp an die veranstaltenden Vereine der Demonstration. (Schluss) akra

