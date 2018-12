VP-Korosec: KH Nord Chaos setzt sich fort

Ärzte- und Personalmangel befürchtet – Stadtregierung agiert verantwortungslos – Hacker und Ludwig in der Pflicht

Wien (OTS) - „Was sich schon beim Bau des KH Nord gezeigt hat, setzt sich nun in seinen Organisationsstrukturen fort: hier herrscht pures Chaos“, so VP-Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec in Reaktion auf die Aussagen von Wolfgang Weismüller, dem Vizepräsident der Ärztekammer. Er kritisiert im Nachrichtenmagazin „profil“ die Vorhaben des KH Nord und ortet einen Ärzte- sowie Planungsmangel. „Die Stadtregierung ist nicht im Stande, das Wiener Gesundheitssystem auf stabile Beine zu stellen“, so Korosec.

In einem Rundmail an die Personalvertreter der Wiener Gemeindespitäler spricht Weismüller über schlechte Vorabinformationen für Ärzte, die künftig im KH Nord arbeiten sollen. Es bestünden Unklarheiten bei den Organisationsstrukturen und es drohen Personalengpässe, die auch andere Wiener Spitäler betreffen. „Schon die Gangbetten-Vorfälle im AKH haben deutlich gezeigt, dass das Wiener Gesundheitssystem im Argen liegt. Anstatt bestehende Probleme zu lösen, schafft die rot-grüne Stadtregierung kontinuierlich neue“, so Korosec, und weiter: „Mit einer derartigen Misswirtschaft setzt Rot-Grün Gesundheit und Wohlbefinden der Wienerinnen und Wiener aufs Spiel. Das ist verantwortungslos und so darf es nicht weitergehen. Gesundheitsstadtrat Hacker und Bürgermeister Ludwig müssen schnellstmöglich einlenken, um Personalmängel im KH Nord und den anderen Wiener Spitälern zu verhindern.“

