Weihnachtsbaum für die Vereinten Nationen in Wien

Wien (OTS/RK) - Alle Jahre wieder bringt die Wiener Stadtverwaltung mit Weihnachtsbaum, Punsch, Zithermusik und Lebkuchen-Bastelstation vorweihnachtliche Stimmung in die UNO-City. Am 12. Dezember 2019 wurde der Baum im Beisein von Martin Nesirky, Direktor des UN-Informationssystems, Botschafterin Gabrielle Sellner von der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen in Wien und Alena Sirka-Bred von der Wiener Stadtverwaltung feierlich erleuchtet.

2019 steht übrigens ganz im Zeichen des Vienna International Centers, das sein 40-jähriges Jubiläum begehen wird.

