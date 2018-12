Wölbitsch: Nazi-Vergleich der SPÖ Wien skandalös

ÖVP Wien erwartet Entschuldigung von Ludwig und Hacker – Rot-Grüne Heuchelei beenden

Wien (OTS) - „Hackers Nazi-Vergleich ist skandalös und völlig inakzeptabel“, erklärt Stadtrat Markus Wölbitsch und erwartet eine Entschuldigung vom Sozial-Stadtrat und von Bürgermeister Ludwig. „Ein Machtwort der Parteispitze ist längst überfällig. Rot-Grün blockiert seit Jahren eine Reform der Mindestsicherung und fällt mit deplatzierten Aussagen auf.“

Die SPÖ erhebt seit Jahren von den Wienerinnen und Wienern den Migrationshintergrund und macht damit Politik. Erst kürzlich hat die Stadt Wien eine Förderung für Brennpunktschulen gefordert, also für Schulen mit hohem Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. „Wenn Rot-Grün den Migrationshintergrund erfasst, ist es sozial. Wenn es die Bundesregierung tun will, ist es laut SPÖ Nazi-Methode. Das ist pure Heuchelei!“, so der ÖVP-Stadtrat.

