Angetrieben von Qualität: GAC Motor schafft solide Grundlage für Internationalisierungsstrategie

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - GAC Motor, der am schnellsten wachsende Automobilhersteller Chinas, hat seinen Qualitätsbericht für das Jahr 2018 vorgelegt, der die Erfolge der Marke im Rahmen der Umsetzung seiner qualitätsorientierten Strategie zur Steigerung des Wachstums auf den globalen Märkten hervorhebt.

GAC Motor belegt in der China Initial Quality Study (IQS) von J.D. Power Asia Pacific bereits seit sechs Jahren in Folge den ersten Platz. Dieser die ursprüngliche Qualität von Fahrzeugen bewertende Marktindikator erkennt besonders leistungsstarke Automobilmarken und -produkte an.

Im Jahr 2017 betrug die Fehlerrate von Zulieferteilen und -komponenten 10 ppm. Zur weiteren Steigerung seines branchenführenden Standards auf 6 ppm in diesem Jahr, der die Zuversicht der Marke in sein Produktqualitätssystem demonstriert, hat GAC Motor Partnerschaften mit 18 führenden Automobilzulieferern der Welt abgeschlossen, zu denen Bosch, Denso, Continental, Aisin und Magna gehören.

Strenge und systematische Qualitätskontrolle

Das Engagement von GAC Motor für Qualität stärkt jeden einzelnen Aspekt der Fahrzeugherstellung vom Design über die Produktion bis zu Fahrzeugteilen und -service. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, zur führenden chinesischen Automobilmarke auf dem Weltmarkt zu werden - nicht nur in Bezug auf das Absatzvolumen, sondern auch hinsichtlich Qualität und Kundenzufriedenheit.

GAC Motor hat ein umfassendes Qualitätsbewertungssystem etabliert, das objektive Messungen, subjektive Bewertungen, Validierungen der Adaptierbarkeit für eine hohe Kilometerleistung sowie Prüfungen spezifischer und funktionaler Leistungsmerkmale einschließt.

Vor der Einführung eines neuen Modells testen Fahrzeughersteller gewöhnlich 150 bis 200 Fahrzeuge auf ihre Funktionalität. GAC Motor testet jedoch mehr als 200 Fahrzeuge auf ihre Fahreigenschaften, Leistung und Bremsanlage sowie die Lade-/Entladebilanz von EV/PHEV-Fahrzeugmodellen in rauen Umgebungsbedingungen. Dadurch erzielt das Unternehmen eine kumulative Laufleistung von 4.000.000 Kilometern (2.485.485 Meilen), was einer 100-fachen Erdumrundung entlang des Äquators entspricht.

Vom glühend heißen Turpan, einem Ort, der aufgrund seiner extremen Sommerhitze auch als "Feuerstaat" oder "Land des Feuers" bekannt ist und an dem im Juli eine durchschnittliche Höchsttemperatur von 39,7 °C (103,5 °F) herrscht, bis zum eisigen Heihe ("Schwarzer Fluss"), wo die durchschnittliche Temperatur im Januar -23,2 °C beträgt, ist ein Ingenieursteam von GAC Motor, das im Unternehmen den Spitznamen "Zugvögel" trägt, mehr als sechs Monate pro Jahr in ganz China unterwegs, um Fahrzeuge unter sieben extremen geografischen und klimatischen Bedingungen zu testen: alpines Wetter, hohe Temperaturen, trockene Hochebenen, hohe Luftfeuchtigkeit, starke Korrosion (Salznebel), Gebirgsgelände und Sand-/Staubwolken. Das Ziel besteht darin, die Sicherheit und Zuverlässigkeit jedes einzelnen Fahrzeugs zu garantieren sowie die Einhaltung der strengen Qualitätsstandards von GAC Motor zu gewährleisten.

GAC Motor hat außerdem ein G-TVS-Qualitätszertifizierungssystem aufgebaut, das Fahrzeug-, System- und Hauptteile abdeckt und zwei Plattformen für entwicklungstechnische sowie gesetzliche und aufsichtsrechtliche Zertifizierungen bietet. Das System ermöglicht die Zertifizierung von 1.000 Artikeln in 12 Hauptkategorien wie intelligente Netze, neue Energie, Crashsicherheit und Geräuschverhalten (NVH).

Erhebung von Qualität zur weltweiten Priorität

Im Rahmen der weiteren Expansion der Marke auf den weltweiten Märkten wurde ein ausländisches Erprobungsteam zusammengestellt, um Fahrzeuge in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Russland zu testen und dadurch zu gewährleisten, dass die in diesen Märkten eingeführten Produkte den Anforderungen der lokalen Kunden gerecht werden.

GAC Motor ist heute in 16 Ländern und Regionen tätig und betreibt - im Silicon Valley, in Los Angeles und in Detroit - drei F&E-Zentren. Das Unternehmen organisiert in den USA und in Europa jährliche Jobbörsen und nimmt darüber hinaus im Verlauf jedes Jahres an bedeutenden internationalen Automobilausstellungen teil, um seine Präsenz in ausländischen Märkten zu fördern.

Informationen zu GAC Motor

Die im Jahr 2008 gegründete Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) ist eine Tochtergesellschaft der GAC Group, die unter den Fortune Global 500-Unternehmen den 238. Platz einnimmt. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, Motoren, Komponenten und Autozubehör. GAC Motor belegt bereits seit sechs Jahren in Folge in der China Initial Quality Study SM (IQS) von J.D. Power Asia Pacific den ersten Platz unter allen chinesischen Marken. Das Unternehmen demonstriert damit seine qualitätsorientierte Strategie in Bereichen, die von innovativer Forschung und Entwicklung über Fertigung bis zu Lieferkette, Vertrieb und Service reichen.

