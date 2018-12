Holli sorgt für aufregende Winterferien

Beim wienXtra-ferienspiel von 22.12.2018 bis 6.1.2019 gibt es für alle Kinder viel zu erleben – und das günstig oder gratis!

Wien (OTS) - ferienspiel-Maskottchen Holli begrüßt auch in den Winterferien Kinder von 6 bis 13 Jahren beim ferienspiel. Damit stehen in der Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag viel Spaß, Spannung und Action auf dem Programm. In den ferienspiel-Pässen finden Kids rund 70 Aktionen, darunter abwechslungsreiche Spiele-, Museums- und Sportangebote, coole Forschungsworkshops, spannende Rätsel und Stadterkundungen.

Vorschau auf die ferienspiel-Highlights

o Ramba Zamba Riesenspielfest

Von 3. bis 5. Jänner geht es im Rathaus rund: eine Spielezone für Familien mit Spielen der wienXtra-spielebox, ein bunt gemischtes Bühnenprogramm, Kinderschminken, Kasperltheater, Experimente und vieles mehr erwarten Groß und Klein.

o Winterkino im wienXtra-cinemagic

Filme für jeden Geschmack und jedes Alter laufen in den Winterferien im cinemagic in der Urania: Für die Kleineren gibt’s u.a. das neue winterliche Kurzfilmprogramm, den „Grüffelo“ und „Hexe Lilli“. Die Größeren dürfen sich auf die ganz aktuellen „Unglaublichen 2“, „Wunder“ und mehr freuen.

o Wien-Spaziergänge

Welche Geschichten stecken hinter Denkmälern und was ist schon alles in der Hofburg passiert? Was hat es mit der Pestsäule auf sich und welche magischen Bräuche sind zu Silvester besonders beliebt? Bei den Wien-Spaziergängen erfahren Kids bei jedem Wetter viel Wissenswertes über ihre Stadt.

o Krimi-Spurensuche

Selbst zu DetektivInnen werden ferienspielerInnen bei ArchäoNOW: In einem Workshop untersuchen sie den Tatort, nehmen Fingerabdrücke und analysieren Blutspuren. Hier trifft Wissenschaft auf Rätselspaß.

o Magisches Wien

Süße Monster, alte Gespenster, magische Bäume begegnen den Kindern bei dieser Rätselrallye. In kleinen Gruppen geht’s durch die Innenstadt, sie lösen Rätsel und knacken Codes.

o So ein Theater

Das Thema Freundschaft steht im Burgtheater beim Theaterworkshop für Familien im Mittelpunkt. Ausgehend vom neuen Kinderstück „Der Wind in den Weiden“ werfen Groß und Klein einen tierischen Blick auf gute FreundInnen und werden so selbst zu Burg-SchauspielerInnen. „Wir machen uns die Welt“ heißt es für Kinder im Dschungel im MuseumsQuartier. Dort können sie all das sein, was sie wollen: Fisch, Piratin, Pilot oder etwas ganz anders.

o Spaß auf dem Eis

Weil Eislaufen so viel Spaß macht, gibt’s bei „Fun on Ice“ lustige Spiele und praktische Tipps und mit dem ferienspiel-Pass ermäßigten Eintritt bei drei Wiener Eislaufplätzen. Wem es draußen zu kalt ist, der kann in eine der vielen Sporthallen der Stadt Wien kommen und Badminton, Floorball, Klettern oder Tischtennis ausprobieren.

So geht es zum ferienspiel

Die ferienspiel-Pässe, einer für 6 bis 10 Jahre und einer für 10 bis 13 Jahre, werden an den Wiener Schulen von der 1. bis 7. Schulstufe verteilt. Außerdem gibt es die Pässe in der wienXtra-kinderinfo im MuseumsQuartier gratis zum Abholen. Alle Aktionen sind kostengünstig oder gratis. Bei manchen Aktionen ist eine Anmeldung notwendig, bei vielen nicht. Das kinderinfo-Team steht für alle Fragen und besondere Bedürfnisse telefonisch, per E-Mail und persönlich zur Verfügung!

„winterferienspiel Sa, 22.12.2018 bis So, 6.1.2019 ferienspiel-Hotline: Tel. 4000-84 400, ferienspiel @ wienXtra.at Ab 7.12. gibt’s die Programm-Details und Aktualisierungen auf ferienspiel.at Anmeldung ab Sa, 15.12., 10:00 in der wienXtra-kinderinfo, 7., MuseumsQuartier bzw. ab 17.12. bei den AnbieterInnen ferienspiel.at“

