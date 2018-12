Santander Consumer Bank als „Beste Spezialbank Österreichs 2018“ ausgezeichnet

Das Fachmagazin „Börsianer“ kürt jährlich die Top-Unternehmen der österreichischen Finanzbranche.

Die Auszeichnung zur besten Spezialbank und zweitbesten Direktbank Österreichs unterstreicht unsere starke Positionierung als Spezialist im Bereich Konsumfinanzierung und Sparen. Olaf Peter Poenisch, CEO Santander Consumer Bank

Wien (OTS) - Das Finanzmagazin „Börsianer“ zeichnete die Santander Consumer Bank als beste Spezialbank und zweitbeste Direktbank 2018 in Österreich aus. Zum vierten Mal in Folge wurden dafür 153 Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen getestet, um die besten Unternehmen der Finanzbranche zu küren. Das Ranking wird – auf Basis der Kennzahlen zur Unternehmensperformance und der Bewertung durch die Mitbewerber und die Redaktion – nach qualitativen und quantitativen Methoden in einem dreisäuligen Scoring-Modell ermittelt.

„ Die Auszeichnung zur besten Spezialbank und zweitbesten Direktbank Österreichs unterstreicht unsere starke Positionierung als Spezialist im Bereich Konsumfinanzierung und Sparen. Seit 2009 haben wir uns zu einem relevanten Player in der österreichischen Bankenlandschaft entwickelt. Mein Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei unseren Partnern und Kunden für deren Vertrauen bedanken“, sagt Olaf Peter Poenisch, CEO der Santander Consumer Bank.

Dominik Hojas, Chefredakteur und Herausgeber von „Börsianer“: „Die Santander Consumer Bank gilt als Pionier für Konsumkredite in Österreich. In diesem sehr profitablen Geschäftsfeld, hat sich die Bank trotz hartem Wettbewerb exzellent positioniert und profiliert. Diese Vorreiterrolle sowie die solide Bilanz- und Geschäftsentwicklung werden im Test von Börsianer mit einer Spitzenplatzierung als beste Spezialbank in Österreich belohnt. Ich gratuliere CEO Olaf Peter Poenisch und seinem Team zu dieser hervorragenden Leistung und wünsche weiterhin viel Erfolg sowie zahlreiche zufriedene Kunden.“

Finanzindustrie im Härtetest 2018

Die Auszeichnung „Beste Finanzunternehmen in Österreich 2018“ wird von dem Fachmagazin „Börsianer“, nach qualitativen und quantitativen Methoden, in einem dreisäuligen Scoring-Modell (erstens Peergroup, zweitens Kennzahlen, drittens Redaktion) ermittelt und von der BDO Austria ausgewertet. Das Ziel des goldenen Rankings ist, den Kunden von Banken, Versicherungen, Fondsgesellschaften sowie Pensions- und Vorsorgekassen einen Überblick über die besten Unternehmen in Österreich zu geben. Insgesamt werden dafür 13 Gesamt- und Rubriksieger aus fünf Branchen prämiert. „Börsianer“ ist ein auf die Finanzbranche spezialisiertes Fachmagazin mit Sitz in Wien. Das Magazin gilt in Branchenkreisen als wesentliche Informationsquelle über den Finanzsektor, seine Rankings sind ein anerkannter Maßstab in der nationalen Finanzbranche.

Pressefoto als Download [2,5 MB]

Bildtext : v.l. Olaf Peter Poenisch (CEO Santander Consumer Bank) und Dr. Ingrid Krawarik (Stv. Chefredakteurin Börsianer)

Fotocredits : Santander Consumer Bank; Abdruck honorarfrei

Über die Santander Consumer Bank

Konsumfinanzierung und seit 2009 am Markt vertreten. Das Institut mit Sitz in Wien ist mit über 490.000 Kundenverträgen und rund 2.600 Partnern aus dem Waren- und Kfz-Handel führend bei Warenfinanzierungen über den Handel sowie der größte markenunabhängige Auto- und Motorrad-Finanzierer in Österreich (Stand 30.6.2018). Zum Produktportfolio der Bank gehören Barkredite, Teilzahlungen, Autokredite und Leasing, CashCards sowie Versicherungen. Darüber hinaus ist Santander mit Tages- und Festgeldprodukten im Einlagengeschäft tätig. Das Unternehmen beschäftigt 400 MitarbeiterInnen und betreibt 30 Filialen österreichweit. Mit dem Kundenservice-Center in Eisenstadt ist das Finanzinstitut ein bedeutender regionaler Arbeitgeber. Santander wurde in Österreich als „Top Employer 2018“ ausgezeichnet und trägt das Gütesiegel „Top Service 2018“ für herausragende Servicequalität und Kundenorientierung. Die Bank besitzt eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Teil der Banco Santander, S.A. Die internationale Santander Gruppe ist die größte Bank der Eurozone gemessen an der Marktkapitalisierung von 88,41 Milliarden Euro. Der Fokus liegt auf dem Privat- und Firmenkundengeschäft in den zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Mit über 200.000 MitarbeiterInnen und 133 Millionen Kunden zählt die Santander Gruppe zu den global führenden Finanzinstituten (Stand 31.12.2017).

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at