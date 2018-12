10. Bezirk: „Weihnachtsduft“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Kultur 10“ hat ein gutes Mittel gegen die vorweihnachtliche Hektik: Am Sonntag, 16. Dezember, kommen abgemühte Mitmenschen bei einer beschaulichen Veranstaltung im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) zur Ruhe. Beginn des Beisammenseins: 15.00 Uhr. Unter dem eine friedvolle Atmosphäre verheißenden Titel „Weihnachtsduft in jedem Raum“ tragen Ingrid Merschl (Gesang, Moderation), Elena Rozanova (Klavier), Gisela Lackinger (Violoncello) und Roman Teodorowicz (Klavier) sowohl traditionelle als auch weniger vertraute Weihnachtslieder vor. Frohgemut richten die Künstler eine Einladung an das Publikum:

„Genießen Sie ein paar ruhige, besinnliche und doch fröhliche Stunden“. Das gut ins Ohr gehende Weihnachtsprogramm wird vom Bezirk gefördert. Der Eintritt kostet 8 Euro („Musikschutz“). Auskunft und Reservierung: Telefon 0676/534 69 89 bzw. E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

