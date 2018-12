WK Wien: Lebensmittel, Parfümerie- und Spielwaren stehen jetzt ganz oben auf der Einkaufsliste der Wiener

Wien (OTS) - Mehr als 700.000 Wiener wollen ab jetzt den Großteil ihrer Weihnachtsgeschenke einkaufen. Die Zahl der Late-Christmas-Shopper ist weiter gestiegen, 44 Prozent der Wiener starten ab der zweiten Dezemberhälfte so richtig mit den Weihnachtseinkäufen. „Das wäre sehr erfreulich, wenn da nicht die für 15.12. angekündigte Großdemo, dem Handel am stärksten Einkaufssamstag im Weihnachtsgeschäft einen Strich durch die Rechnung machen würde. Statt einem erfolgreichen Weihnachtssamstag sind Umsatzverluste zu befürchten“, sagt der Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Wien, Rainer Trefelik. Bleibt zu hoffen, dass die Menschen trotzdem auch in die Innere Stadt und die zahlreichen Einkaufsstraßen kommen und sich die Einkaufslaune nicht nehmen lassen. „Es ist etwas Besonderes, sich im Geschäft inspirieren und beraten zu lassen und die Ware zu sehen und zu probieren, als nur online zu bestellen“, plädiert Trefelik für bewusste Einkäufe im stationären Handel.

Die Renner an diesem Wochenende laut Händlerbefragung:

Lebensmittel: Bio-Qualität, Regionalität, Transparenz und Nachhaltigkeit sind den Konsumenten wichtig. Renner sind: Süßwaren, Feinkost, edle Weine, Spirituosen und Craft Biere in allen Variationen.

Parfümeriewaren: Parfüms und Pflegeprodukte sind jetzt die Renner, besonders begehrt sind Geschenk-Sets.

Spielwaren: Gemeinschaftssinn, Tradition und ökologische Produkte liegen im Trend. Beliebte Geschenke sind Gesellschaftsspiele, Holzspielzeug, Puppenhäuser oder Magnetkonstruktionsbaukästen und ökologische, waschbare Bausteine.

Endspurt für Christbaumverkauf: Seit Jahren der beliebteste Christbaum für die Wiener ist die Nordmanntanne aus heimischer Produktion. Sie überzeugt mit Haltbarkeit, Dichtheit und runden Nadeln, die das Dekorieren erleichtern. Dann folgen die Blaufichte und die Kanadische Tanne im Ranking.

