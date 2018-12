„Kabarett im Ringturm“ mit Ernst und Christoph Grissemann

Klappe, Santa! – Im 20. Stock des Ringturms ergriffen Ernst und Christoph Grissemann das Wort und brachten das Publikum in fröhliche Weihnachtsstimmung.

Wien (OTS) - Der Wiener Städtische Versicherungsverein lud im Rahmen der Reihe „Kunst im Turm“ zu einem Abend im Zeichen der Klassiker der Weihnachtsliteratur: Ernst und Christoph Grissemann präsentierten eine besondere Mischung an Weihnachtsgeschichten und Anekdoten, in denen anders gefeiert wird – schräg, besinnlich, lustig und tiefsinnig. Ob Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht, der Nikolaus oder ein Engel – alle haben ihren Auftritt. Nur das Christkind fehlt. Aber gibt es das Christkind überhaupt? Diesen und anderen Fragen rund um den „Pannenbaum“ gingen Vater und Sohn nach. Die Antworten, die dem Publikum aufgetischt wurden, waren so erstaunlich, dass kein Auge trocken blieb.

Gäste aus Politik und Wirtschaft folgten der Einladung von Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, unter anderem Dr. Peter Fichtenbauer (Volksanwalt), Bischofsvikar Mag. Dariusz Schutzki CR, Dr. Elisabeth Leopold (Leopold Museum), „Grande Dame“ Dagmar Koller, Peter Schöber (ORF III), die Unternehmer Hansjörg Tengg und Rudolf Semrad sowie Rudolf Kaske (AK-Präsident i.R.).

Des Weiteren waren Mag. Liane Hirner und Mag. Peter Höfinger (beide VIG-Vorstandsdirektoren) sowie die beiden Vorstandsdirektoren des Wiener Städtische Versicherungsvereins Dr. Rudolf Ertl und Dr. Hans Bichler vertreten.

Christoph Grissemann

Der legendäre Kabarettist und Radio-Moderator arbeitet seit 1988 für den ORF. Mit der gemeinsam mit Dirk Stermann moderierten Sendung „Salon Helga” erreichten sie Kultstatus. Seit 2007 moderiert das Komiker-Duo die Talkshow „Willkommen Österreich“.

Ernst Grissemann

Der österreichische Radio-Moderator, Journalist und Schauspieler startete 1967 in der legendären Rundfunkreform Gerd Bachers das Programm Ö3 und prägte das Medium Radio mit seiner unverwechselbaren Stimme. Von 1979 bis 1990 mehrfach zum Hörfunk-Intendanten bestellt, kümmerte er sich um eine Reform des heute europaweit meistgehörten Radio-Kulturprogramms Österreich 1 und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.

Im Anschluss an die etwas andere Weihnachtslesung verkosteten die Gäste bei einem Flying Dinner und herrlichem Blick auf das weihnachtlich geschmückte Wien Spitzenweine vom Weingut Ipsmiller aus Schrattenberg bei Poysdorf.

