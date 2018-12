Ehrentitel „Gewerke“ an Dr. Heimo Scheuch verliehen

Auszeichnung für Verdienste um die österreichische und internationale Ziegelindustrie

Wien (OTS) - Dr. Heimo Scheuch, Generaldirektor der Wienerberger AG, wurde vom Fachverband Steine-Keramik für seine Verdienste um die österreichische und internationale Ziegelindustrie der Ehrentitel „Gewerke“ verliehen.

Heimo Scheuch hat die Interessen der Branche in den letzten zehn Jahren in führenden Positionen in den europäischen Verbänden der Ziegel- und Baustoffindustrie vertreten und engagiert sich insbesondere in den Bereichen Klima- und Energiepolitik und den Zukunftsthemen nachhaltiges Bauen, Digitalisierung am Bau und Fachkräftemangel.

Eurochambre-Präsident Dr. Christoph Leitl, Fachverbands-Obmann Dr. Manfred Asamer und Fachverbands-Geschäftsführer DI Dr. Andreas Pfeiler überreichten die Auszeichnung im Rahmen des Jahresabschlussabends des Exekutivkomitees am 12.12.2018 in Perchtoldsdorf. (PWK880/us)

