Konzert „The Joy Of Christmas“ im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr wartet das ausgezeichnete Tonkünstler-Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“ mit feinen melodischen Schmankerln auf: Am Montag, 17. Dezember, bringen 3 Mitglieder dieser renommierten Formation ein weihnachtliches Programm mit dem Titel „The Joy Of Christmas“ im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) zu Gehör. Der Auftritt von Claudia Kefer-Gindlhumer (Oboe), Karl Eichinger (Klavier) und Rudolf Gindlhumer (Flöte) beginnt um 19.30 Uhr. Neben klassischen Weihnachtsweisen ist auch mit so mancher „musikalischen Überraschung“ zu rechnen. Karten für das Konzert sind an der Abend-Kasse ab 19.00 Uhr zum Preis von 20 Euro erhältlich. Auskünfte sowie Reservierungen per E-Mail:

office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Nähere Informationen über verschiedenste Kultur-Termine in den Museumsräumen im „Mautner Schlössl“ erhalten Interessierte vom ehrenamtlichen arbeitenden Museumsleiter Ferdinand Lesmeister:

Telefon 0664/55 66 973. Fragen an den Bezirkshistoriker per E-Mail:

bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Musik-Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“:

www.wienerinstrumentalsolisten.at

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Kultur-Veranstaltungen im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

