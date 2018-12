Erinnerung: 12. Kongress der EUCDA in Wien

Wien (OTS) - Der 12. Kongress der EUCDA (Europäische Union Christlich-Demokratischer ArbeitnehmerInnen - www.eucdw.org) findet von 14. bis 15. Dezember 2018 im Hotel NH Danube City in Wien statt.

Am Kongress werden EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen und in Vertretung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Dr. Heinz Faβmann teilnehmen. Zusätzlich werden EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber ihre Grußworte in einer Videobotschaft übermitteln. Der Europaabgeordnete Elmar Brok stellt sich der Wiederwahl als Präsident der EUCDA.

Wir laden alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter zum medienöffentlichen Teil am Samstag, den 15. Dezember 2018 ein und bitten um vorherige Anmeldung via E-Mail an: presse @ fcg.at. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten.

Bitte merken Sie vor:

EUCDA-Kongress mit • EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen • EUCDA-Präsident Elmar Brok, MEP • Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Dr. Heinz Faβmann

Datum: Samstag, 15. Dezember 2018, ab 10:00 Uhr

Ort: Hotel NH Danube City, Wagramer Str. 21, 1220 Wien

