TOM JONES, 18.7.2019 auf der Donaubühne Tulln

Der Vorverkauf hat heute gestartet!

Tulln an der Donau (OTS) - Zum 20-Jahr-Jubiläum der Donaubühne Tulln wird "Der Tiger" erneut ein Konzert in Tulln spielen. Schon 2001 begeisterte er ein großes Publikum.

Sir Tom Jones, eine der überragenden Leitfiguren der älteren wie jüngeren Rock- und Pop-Geschichte, erweist uns am 18.07.2019 die Ehre!

It’s Not Unusual, Kiss, Delilah, Sex Bomb, Burning Down The House – Das Oeuvre an unvergesslichen Songs, das Sir Tom Jones in seiner über 50-jährigen Karriere veröffentlicht hat, sucht seinesgleichen.

Mit seiner unverkennbaren Stimme und einem Füllhorn an Hits aus sechs Jahrzehnten wird der unverwüstliche walisische Tiger für einen denkwürdigen Sommerabend unter Sternen sorgen.

Das ganze Programm und Tickets: www.donaubuehne.at



