nChains Jimmy Nguyen und Craig Wright in neue Funktionen berufen, um Wachstum von Bitcoin SV zu fördern

London (ots/PRNewswire) - nChain, das Unternehmen für die Erforschung und Entwicklung von Blockchain-Technologien, gibt bekannt, dass zwei seiner Führungskräfte, nämlich Jimmy Nguyen und Dr. Craig S. Wright, in zusätzliche neue Funktionen berufen wurden, um das globale Wachstum von Bitcoin SV (BSV) zu unterstützen. BSV entstand aus der umstrittenen Bitcoin Cash (BCH) Hard Fork (Abspaltung) vom 15. November 2018 und ist eine separate Chain mit Token, die Satoshis ursprüngliche Vision für Bitcoin erfüllt: das originale Bitcoin-Protokoll wieder herstellen, stabil halten und massive On-Chain-Skalierung ermöglichen. Nguyen und Wright werden sich zunehmend externen Bemühungen widmen, um die globale Akzeptanz und Nutzung von Bitcoin SV auf Unternehmensebene zu erreichen.

Nguyen schließt sich als Gründungspräsident der bComm Association an, die als erste dedizierte Organisation für bCommerce (Bitcoin Commerce) Entwickler, Händler, Börsen, Schürfer und andere Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks zusammenbringt. Nguyen wird die Branchengruppe leiten, die den globalen Support für Bitcoin SV als Schlüssel zum langfristigen finanziellen Erfolg für alle der untereinander im Bitcoin-Ökosystem verknüpften Beteiligten bereitstellt.

Nguyen wird über die bComm Association noch stärker dazu aufklären können, warum massives On-Chain-Scaling über Bitcoin SV nicht nur für Händler und Anwendungsentwickler, sondern auch für die Mining-Branche wichtig ist. Der Bitcoin-Block-Reward reduziert sich 2020 um die Hälfte auf 6,25 Coins, und wird sich im Anschluss daran alle paar Jahre weiter halbieren. Um den reduzierten Block-Reward-Wert auszugleichen, müssen die Schürfer mehr mit Transaktionsgebühren verdienen, was ein deutlich höheres Volumen an Transaktionen mit verschiedenen Arten von Transaktionen erforderlich macht: Simple Payments, Token, Smart Contracts, und andere. Ein enormes Transaktionsvolumen wiederum erfordert Gigabyte-Maßstab und größere Blocks. Benötigt wird außerdem ein stabiles Protokoll, das der Geschäftswelt die Sicherheit gibt, die Bitcoin-Blockchain vertrauensvoll für Unternehmensanwendungen nutzen zu können. Bitcoin SV kann als einzige Blockchain eine Roadmap bieten, um diese Ziele zu erreichen und sicherzustellen, dass die Mining-Branche profitabel bleibt und die Miner Rechenleistung bieten und für Sicherheit sorgen können, um das Bitcoin-Netzwerk für alle anderen Teilnehmer aufrechtzuerhalten.

Wie bereits von Squire Mining Ltd. angekündigt, sind Nguyen und Wright darüber hinaus zu Gründungsmitgliedern eines neuen Beirats bei Squire ernannt worden. Das in Kanada ansässige Squire ist über seine Tochtergesellschaften in der Entwicklung von Data Mining-Infrastruktur und Systemtechnik im Mining-Bereich tätig, dies umfasst auch ASIC-Chips und Mining Rigs der nächsten Generation.

Nguyen und Wright werden außerdem einem neuen strategischen Beirat angehören, der für nChain Group eingerichtet wurde. Dass Nguyen und Wright sowohl nChain Group als auch Squire mit strategischer Beratung zur Seite stehen, spiegelt die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teilen des Bitcoin-Ökosystems wider. Wright wird seine Arbeit als nChains Chief Scientist fortsetzen, und die Aufklärung zum Thema Bitcoin weiter fördern.

Stefan Matthews, Vorstandsvorsitzender von nChain Group (und Squire), erklärt:

"Bitcoin SV und die bComm Association sind entscheidend für den Erfolg der Mining-Industrie und den Erfolg aller, die sich am Bitcoin-Netzwerk beteiligen. Wir unterstützen daher Jimmy Nguyens Arbeit als Gründungspräsident der bComm Association und globalem Botschafter für Bitcoin SV aus vollem Herzen. Jimmy ist einer der weltweit besten Fürsprecher für Bitcoin und kommuniziert besonders gut mit der Wirtschaft. Craig Wright verfügt über ein beispielloses Verständnis, was die technische und wirtschaftliche Funktionsweise von Bitcoin betrifft, und bringt die mit Abstand eindrucksvollste Vision für das Zukunftspotenzial von Bitcoin mit. Zusammengenommen können Jimmy und Craig eine strategische Ausrichtung liefern, von der nicht nur nChain, sondern auch das gesamte Bitcoin SV-Ökosystem profitieren wird".

Im Zuge ihres weiteren Wachstums wird die bComm Association auch bei weiteren Unternehmen finanzielle Unterstützung anfragen - insbesondere bei Minern und Mining-Hardware-Unternehmen, die von einer massiv hochskalierten Bitcoin SV-Blockchain profitieren. Die Organisation wird zudem weiter expandieren, um große Unternehmen einzuladen, die Bitcoin SV-Blockchain für Anwendungen auf Unternehmensebene nutzen möchten.

INFORMATIONEN ZU NCHAIN: nChain ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Blockchain-Technologie. Zielsetzung ist, massives Wachstum und die weltweite Akzeptanz des Bitcoin-Netzwerks zu ermöglichen, und zwar mit Fokus auf Bitcoin SV (BSV) als die ursprüngliche, der Satoshi-Vision entsprechende Bitcoin.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/717215/nChain_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Matthew Gilleard (Infinite Global

EMEA)

+44 (0)207 269 1430