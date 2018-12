AK Pressekonferenz am 20. Dezember: Mehr Service, mehr Leistungen, mehr für die Mitglieder

Die AK wird 150 Millionen Euro in neue Leistungen investieren

Wien (OTS) - Das Jahr 2019 wird den AK Mitgliedern neue und verbesserte Leistungen und Services der Arbeiterkammer in den Schlüsselbereichen Bildung, Pflege und Wohnen bringen. Zudem hat die AK eine große Digitalisierungsoffensive vor: Über fünf Jahre sollen bundesweit 150 Millionen Euro in einen Qualifizierungsfonds und einen AK Projektfonds Arbeit 4.0 fließen. Das ist sehr viel Geld, für das die Arbeiterkammern in anderen Bereichen rigoros sparen. Die Offensive hat ein klares Ziel: Die Folgen der Digitalisierung sollen den Beschäftigten in Österreich nützen und ihr Leben verbessern. Die genauen Vorhaben der AK Wien werden Ihnen in einer Pressekonferenz am 20. Dezember vorgestellt.

Pressekonferenz Mehr Service, mehr Leistungen, mehr für die Mitglieder

mit

AK Präsidentin Renate Anderl, Präsidentin der AK Wien und der Bundesarbeitskammer

Christoph Klein, Direktor der AK Wien und der Bundesarbeitskammer

Donnerstag, 20.12.2018, 10 Uhr

Arbeiterkammer Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22, 6. Stock, Sitzungssaal 2-3

