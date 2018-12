Bauernbund: SVS eröffnet neue Perspektive für bäuerliche Versicherte

Parlament beschließt Fusion der SVB mit der SVA zur Selbständigenversicherung

Wien (OTS) - Die geplante Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) mit der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) zur Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) nimmt konkrete gesetzliche Formen an - heute kam es zur parlamentarischen Beschlussfassung im Nationalrat. "Seit 2018 arbeiten wir gemeinsam und intensiv an einem neuen gemeinsamen Träger der Selbstständigen, welche die gute soziale Absicherung der bäuerlichen Berufsgruppe weiterhin gewährleisten wird. Alle Versicherungsvertreter gestalten die Veränderung aktiv mit, um das Erfolgsmodell eines Allspartenträgers mit einer Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung fortzusetzen und die wichtigsten Anliegen beider Berufsgruppen aus Landwirtschaft und Wirtschaft zu bündeln", so Abg. z. NR DI Georg Strasser zur geplanten Reform der bäuerlichen Sozialversicherung.

Auf die Bedürfnisse der Bäuerinnen und Bauern muss, ebenso wie auf die der anderen Versichertengruppen, besonderes Augenmerk gelegt werden. "Errungenschaften, wie etwa die soziale Betriebshilfe oder die bedarfs- und berufsspezifischen Präventions- und Gesundheitsangebote der SVB, die im internationalen Vergleich hervorragen, müssen und werden erhalten bleiben, ohne dass Beitragserhöhungen erforderlich sind. Besonders wichtig ist es zudem, berufsspezifische Charakteristika wie die Beitragsgrundlage auf Basis der Einheitswerte oder die Beitragsgrundlagenoption zu erhalten und für zukünftige Herausforderungen weiterzuentwickeln. Schließlich sind sie die Basis für nachhaltige Versicherungsleistungen der Bäuerinnen und Bauern, die ihr Leben lang harte körperliche Arbeit leisten", verweist Strasser auf die Notwendigkeit, die bestehenden Leistungen der SVB zu sichern.

Nach 45 Jahren schließt sich am 31. Dezember 2019 das Kapitel SVB. Ab 1. Jänner 2020 entsteht ein neuer, gemeinsamer Selbständigenversicherungs-Träger. "Die SVB wird sich mit der SVA zur SVS fusionieren. Auch wenn sich die Organisationsstruktur ändert, die hart und über Jahrzehnte aufgebauten Versicherungsleistungen für die Bäuerinnen und Bauern bleiben erhalten. Die künftigen Herausforderungen der SVS liegen vor allem in der Weiterentwicklung der Gesundheitsvorsorge insbesondere in den ländlichen Regionen. Hier wird beispielsweise die Gewährleistung der ärztlichen Versorgung eine zentrale Rolle spielen. Zudem sind der Erhalt des Sachleistungsprinzips und die steigenden Gesundheitskosten bei einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung eine große Herausforderung für die neue Sozialversicherung der Selbständigen", bekräftigt Strasser abschließend. (Schluss)

