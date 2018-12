Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 14.12.: „Soll und Haben“

Wien (OTS) - Die Wirtschaftsforscher Christoph Badelt, Chef des WIFO, und Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhe Studien IHS, ziehen Bilanz über ein Jahr ÖVP-FPÖ Regierung bei Astrid Petermann in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 14. Dezember um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit knapp einem Jahr ist die neue Regierung in Österreich im Amt. Zum ersten Jahrestag haben ÖVP und FPÖ selbst eine durchwegs positive Bilanz gezogen: mit Lob für die eigene Arbeit und Reformen wie die Mindestsicherung Neu, die Reform der Sozialversicherung, das strengere Vorgehen bei Migration und Asyl oder auch das neue Arbeitszeitgesetz. Allerdings werfen Kritiker der Regierung soziale Kälte und eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft vor und sehen Österreich immer mehr nach rechts abgleiten. Die beiden Wirtschaftsforscher Christoph Badelt, Chef des WIFO, und Martin Kocher, Chef des Instituts für Höhe Studien IHS, ziehen Bilanz über ein Jahr ÖVP-FPÖ Regierung in „Saldo“.

