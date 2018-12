Lotto: Jackpot, Jackpot bei Lotto – beim Sechser und beim Fünfer mit ZZ

Joker Sologewinner mit knapp 500.000 Euro in Wien

Wien (OTS) - Leise rieseln die Jackpots bei Lotto, diesmal gleich im Sechserrang und beim Fünfer mit Zusatzzahl. Die „sechs Richtigen“ 8, 9, 14, 26, 27 und 34 konnten bei der Ziehung am Mittwoch keinen Sechser hervorbringen. Im Topf hatten sich mehr als 750.000 Euro angesammelt. Mit den laufenden Einsätzen wird der Sechser Gewinnrang rund 1,7 Millionen Euro wert sein, wenn Thomas May am Hebel des Lottotrichter zieht und damit die Ziehung startet.

Der Fünfer mit der Zusatzzahl 16 wurde ebenfalls nicht getippt. Hier bleiben mehr als 100.000 Euro im Topf, für die Gewinner in diesem Rang warten am Sonntag rund 230.000 Euro

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es zuletzt keinen Sechser. Das nutzten die Fünfer, denen die Einsätze des Sechsergewinnrangs zugutekamen. Die 40 Fünfer gewinnen jeweils mehr als 7.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es eine Quittungen mit der richtigen Jokerzahl. Im Jackpot hatten sich fast 500.000 Euro angesammelt. Über die freut sich nun ein Wiener, der seinen Gewinn mit einem EuroMillionen Quicktipp erzielen konnte.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.12.2018

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 751.657,18 – 1,7 Mio Euro warten JP Fünfer+ZZ zu EUR 103.352,86 85 Fünfer zu je EUR 1.326,40 270 Vierer+ZZ zu je EUR 125,20 4.237 Vierer zu je EUR 44,30 6.590 Dreier+ZZ zu je EUR 12,80 70.893 Dreier zu je EUR 4,70 183.351 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 9 14 26 27 34 Zusatzzahl: 16

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.12.2018

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 40 Fünfer zu je EUR 7.206,40 2.267 Vierer zu je EUR 21,50 38.583 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 5 16 28 32 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 12.12.2018

1 Joker zu EUR 495.956,60 12 mal EUR 8.800,00 93 mal EUR 880,00 844 mal EUR 88,00 9.722 mal EUR 8,00 96.723 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 1 4 4 0 4

