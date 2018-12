Neuer Corporate Social Responsibility Specialist bei LUKOIL Lubricants Europe

Wien (OTS) - Seit März 2018 ist Thomas Kelz bei LUKOIL Lubricants Europe für den Bereich Corporate Social Responsibility verantwortlich. Der 26-Jährige ist bereits seit 2015 für LUKOIL im Projekt- und Qualitätsmanagement tätig und wird den CSR-Bereich in der Europazentrale ausbauen.

„Als international tätiger Konzern sind wir uns der großen Verantwortung bewusst, möglichst ressourcenschonend und nachhaltig zu arbeiten. Darüber hinaus sind nicht nur ökonomische Ziele im Fokus unserer Firmenphilosophie, sondern auch unsere soziale Verantwortung. Mit Thomas Kelz haben wir einen Experten für diese Position gewinnen können. Er kennt das Unternehmen sowie das Business-Umfeld genau und bringt somit eine große Expertise ein. Das sind wesentliche Assets in der strategischen Planung sowie bei der Umsetzung und beim Erreichen unserer CSR-Ziele“, so Oleg Tolochko, Managing Director der LUKOIL Lubricants Europe GmbH.

Thomas Kelz begann seine Karriere bei LUKOIL Lubricants Europe im Jahr 2015 mit dem Aufbau eines Qualitätsmanagement-Systems in Finnland und Österreich für den Automotive-Schwerpunkt. Durch sein Studium Umwelt- und Bioressourcen-Management an der Universität für Bodenkultur Wien und seine bisherigen beruflichen Erfahrungen verfügt er über wertvolle sozioökonomische Expertise, die er seit März 2018 als Corporate Social Responsibility Specialist bei LUKOIL einbringt. In dieser Position zeichnet er für die Implementierung eines Umweltmanagementsystems nach internationalen Standards für Österreich sowie Finnland verantwortlich und betreut die Teilnahme von LUKOIL beim Ökoprofitprogramm der Stadt Wien. Darüber hinaus verantwortet er den Umweltbericht des Unternehmens.



Rückfragen & Kontakt:

LUKOIL Lubricants Europe GmbH

Herr Gerald Kaspar

Marketing Manager Europe

1220 Wien, Uferstrasse 8

E-Mail: gerald.kaspar @ lukoil.com

Tel: +43 1 205 222-1602