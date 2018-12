„Oberösterreich heute – Das war 2018“

Erstmals Jahresrückblick aus Oberösterreich im Hauptabendprogramm

Linz (OTS) - Premiere für den ORF Oberösterreich am Freitag, 14. Dezember 2018. In einem Lokalausstieg wird erstmals im Hauptabendprogramm auf die wichtigsten Ereignisse eines Jahres zurückgeblickt. Zu sehen sind die Menschen, die Aufreger und die Herausforderungen des Jahres 2018 in Oberösterreich.

Das Jahr 2018 in Oberösterreich „im Zeitraffer“: dafür hat das Team des ORF Oberösterreich im Archiv gestöbert, Originalschauplätze ausfindig gemacht und außergewöhnliche Menschen eingeladen, die heuer besonderes geleistet, erlebt oder auch bewältigt haben.

Auf einer Wurfanlage im eiskalten Taufkirchen an der Pram plaudern die Moderatoren Jutta Mocuba und Klaus Obereder mit Oberösterreichs Weltklasse-Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, am Filmset am Linzer Pöstlingberg mit der neuen Chefermittlerin der ORF/ZDF-Krimiserie „SOKO Donau“ Brigitte Kren.

Am Ort ihres größten Triumphs, dem Linzer Designcenter, mit der „leider dann doch nicht“- Miss Austria Daniela Zivkov und im Linzer Stadion, dem Ort der größten Erfolge seines heuer verstorbenen Vaters Helmut, mit Stefan Köglberger.

Neben den Menschen des Jahres sind die Aufreger, sowie die Tops und Flops von 2018 zu sehen. Von den großen Waldbränden in Hallstatt über die Rinderseuche Brucellose bis hin zum Sensationserfolg des gebürtigen Linzers Cesar Sampson beim Eurovison Songcontest.

Und schließlich widmet sich der Jahresrückblick des ORF Oberösterreich auch den großen Herausforderungen, die 2018 mit sich gebracht hat: von den Folgen des Klimawandels über den Fachkräftemangel in der Wirtschaft bis zu den heißen Debatten über einen nicht immer gern gesehenen neuen Gast in unserem Bundesland – den Wolf.

„Oberösterreich heute – Das war 2018“

am Freitag, 14. Dezember 2018 von 21.20 bis 21.55 Uhr live in ORF 2 (OÖ)

Eine Produktion des ORF Landesstudio Oberösterreich.

