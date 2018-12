Termine am 14. Dezember in der Rathauskorrespondenz

09.30 Uhr, Pressetermin zu „Akkubrand & Co – die unbekannten Gefahren“ mit u.a. StRin Kathrin Gaal (Testbase MA 39, 11., Rinnböckstraße 15/2) 10.30 Uhr, Pressekonferenz der NEOS Wien zu Jahresklausur und künftigen politischen Schwerpunkten mit KO Christoph Wiederkehr (magdas Hotel, 2., Laufbergergasse 12) 11.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Dr. Gerhart Holzinger sowie an Dr. René Pollitzer durch Landeshauptmann Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 15.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Meidling (Amtshaus, 12., Schönbrunner Straße 259, 1. Stock, Sitzungssaal)

