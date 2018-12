Mit CARE-Weihnachtspaketen Not lindern und Hunger stillen

Ob zu Weihnachten oder an jedem anderen Tag im Jahr: CARE-Pakete helfen Menschen in Not – und das seit 72 Jahren!

Wien (OTS) - Bereits nach dem 2. Weltkrieg linderten eine Million CARE-Pakete den bittersten Hunger in Österreich: "Ein CARE-Paket zu bekommen war fast wie Weihnachten. Mit Kakao! So etwas hatten wir schon ewig nicht gehabt. Ich war glücklich und stolz, ein so herrliches Paket bekommen zu haben. Ich hoffe, dass CARE-Pakete heute Kindern weltweit ebensolche Freude bereiten wie uns damals", erinnert sich die Wienerin Christa Chorherr an damals.

Auch heute hilft CARE weltweit Menschen in Not: In Somalia sind mehr als 360.000 Kinder unterernährt. Sie können nur überleben, wenn sie rechtzeitig mit nährstoffreicher Aufbaunahrung versorgt werden. In anderen Staaten Ostafrikas, wie etwa in Äthiopien, wird Hilfe ebenfalls dringend benötigt. CARE verteilt Trinkwasser, Bohnen, Öl und Mais an Familien, um den ersten Hunger zu stillen. Unternährte Kinder erhalten medizinische Aufbaunahrung. Mobile Ärzteteams, eine stabile Wasserversorgung und dürreresistentes Saatgut sind weitere Hilfsmaßnahmen, die CARE umsetzt.

"In den CARE-Paketen ist schon immer neben konkreter, rascher Hilfe auch das Gefühl von Würde, Hoffnung und Hilfe zur Selbsthilfe verpackt", sagt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. "CARE-Pakete unterstützen Menschen auf der Flucht und Familien in größter Armut, und das seit 72 Jahren. Jedes CARE-Paket hilft, damals wie heute."

Die CARE-Weihnachtspakete, die Not und Hunger stillen:

Ein CARE-Weihnachts-Paket um 26 Euro sichert einem unterernährten Kleinkind nährstoffreiche Aufbaunahrung für zwei Monate

Ein CARE-Weihnachts-Paket um 112 Euro ernährt eine 7köpfige Familie drei Monate lang



CARE-Weihnachtspakete schenken: www.care.at/ihr-care-weihnachtspaket

Spendenkonto CARE Österreich: AT77 6000 0000 0123 6000 BIC: BAWAATWW

Fotos zum Download: https://www.careimages.org/?c=3606&k=5ba866f0c2

