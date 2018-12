Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Datum: 12.12.2018

Uhrzeit: 22:10 Uhr

Adresse: 23., Breitenfurter Straße 401-413

Ein derzeit noch unbekannter Lenker fuhr mit einem schwarzen Pkw entlang der Breitenfurter Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Auf Höhe der Ordnungsnummer 401 wollten eine 22-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann die Fahrbahn überqueren. Die Fußgänger wurden dabei von dem Fahrzeug erfasst. Die 22-Jährige und der 21-Jährige wurden vor Ort von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Der unbekannte Lenker hielt nicht an und setzte seine Fahrt fort.

