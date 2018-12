Ankündigung: Ball der Pharmacie

Samstag, 19. Jänner 2019 in der Wiener Hofburg

Wien (OTS) - Leidenschaftliche Tänzer und Ballbegeisterte kommen am Samstag, dem 19. Jänner ganz auf ihre Kosten. Die Österreichische Apothekerkammer lädt zu einer schwungvollen Ballnacht in die prunkvollen Ballsäle der Wiener Hofburg, der ganz im Zeichen der „Bohème“ steht. Am Ball der Pharmacie werden Ballbesucher diesmal ins verträumte Paris der 1880-Jahre versetzt und können das romantische Flair dieses Zeitalters genießen. Schon längst hat sich der Ball der Pharmacie als Stelldichein für Apothekerinnen und Apotheker aus aller Welt, Repräsentanten der Regierung und der Gesundheitspolitik sowie internationalen Vertretern der Pharmawirtschaft einen Namen gemacht.

Tanzvergnügen garantiert

Wie immer bietet der Ball eine raffinierte Rezeptur aus Tanzvergnügen, musikalischer Unterhaltung, einzigartigen Show-Einlagen und Genuss. Erstklassige Bands und hochkarätige Orchester wie das große Ballorchester Prof. Ortner oder die Big Band der Gardemusik Wien unterhalten die Besucher während der gesamten Ballnacht. Darüber hinaus sorgen die traditionelle Polonaise (Tanzschule Roman E. Svabek) und die überaus beliebten Quadrillen sowie Musiker und Bands wie Carla Natascha & Band, Jazzklusiv und Carole Alston bis hin zu Charly Hloch für beste Unterhaltung. Als beste Arznei gegen anhaltendes „Discofieber“ hat sich die Ö3 Disco bewährt. Der Ball der Pharmacie bietet eine feine Rezeptur für einen gelungenen Abend, der in der aufwändig gestalteten Mitternachtseinlage seinen Höhepunkt findet.

Die Eckdaten zum 77. Ball der Pharmacie

Samstag, 19. Jänner 2019, Wiener Hofburg

Ballkarten können online direkt unter www.pharmacieball.at gekauft werden, Tischreservierungen sind ebenfalls online möglich.

Ballkartenpreise (online): 85 Euro, Studenten mit Ausweis: 40 Euro

Dresscode Damen: Langes Abendkleid, Ballrobe;

Dresscode Herren: Frack, Smoking, Uniform, schwarzer Anzug mit Smokingschleife

Ballkomitee:

1090 Wien, Spitalgasse 31, Tel. 01/404 14-107 oder 124

E-Mail: pharmacieball@apothekerkammer.at

www.pharmacieball.at





