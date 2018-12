Terminviso: 14.12. - PK Digitalisierung Dienstleistungsscheck mit Hartinger-Kein

Zugang zu Dienstleistungsscheck wird vereinfacht

Wien (OTS) -



Digitalisierung Dienstleistungsscheck



Gemeinsam mit der Versicherungsanstalt für Eisen­bahn­en und Bergbau

(VAEB) stellt Bundesministerin Mag. Beate Hartinger-Klein am

Freitag. 14.12.2018 den neuen digitalisierten Dienstleistungscheck

vor. Durch die Digitalisierung wird der Zugang zu dem Zahlungsmittel

zur Entlohnung für befristete Arbeitsverhältnisse in privaten

Haushalten vereinfacht.



Am Podium:



- Mag. Beate Hartinger-Klein, Bundesministerin für Arbeit, Soziales,

Gesundheit und Konsumentenschutz



- Mag. Beate Lichtenecker, Leiterin der Versicherungsanstalt für

Eisenbahnen und Bergbau



- Richard Ringbauer, Leiter des Direktionsbereiches IT



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich

eingeladen.



Datum: 14.12.2018, 09:00 - 10:00 Uhr



Ort:

Sozialministerium Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien



Url: http://www.sozialministerium.at



