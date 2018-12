Leopoldstadt: Weihnachtsuhr-Zauber im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) führt das Magie-Comedy-Duo „Karo und Karoline“ am Sonntag, 16. Dezember, ein kindgemäßes Zauberei- und Clownerie-Programm mit dem einprägsamen Titel „Die Tic Tac Weihnachtsuhr“ vor. Beginn dieser verblüffenden und erheiternden Vorstellung ist um 15.00 Uhr (Einlass:

ab 14.30 Uhr). Gezeigt wird eine zauberhafte und belustigende Show rund um den ruinierten Chronometer des guten alten „Herrn Weihnachtsmannes“. Ohne diesen Zeitmesser gibt es kein Weihnachtsfest und so starten die tricksenden Komödianten „Karo und Karoline“ eine Rettungsaktion, bei der das eine oder andere Zauber-Kunststück scheinbar misslingt und die Hilfe der Kinder gefragt ist. Wie die Sache ausgeht, gibt das Duo vorher nicht bekannt. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0676/406 88 68.

Das durch ehrenamtliche Show-Fachleute betreute Museum im 2. Bezirk auf dem Ilgplatz 7 organisiert diese kostenpflichtige Sonder-Veranstaltung in Kooperation mit dem Verein „1. Wiener Zaubertheater“. Unentgeltlich ist die Besichtigung der großen Dauer-Ausstellung zur Geschichte der Zirkus- und Show-Branche. Plakate, Fotografien, Requisiten, Bühnengewänder und sonstige Exponate dokumentieren Erfolge der Künstlerwelt im Zirkuszelt. Zugänglich ist das Museum am Sonntag (10.00 Uhr bis 13.00 Uhr) sowie am ersten und dritten Donnerstag im Monat (19.00 Uhr bis 21.00 Uhr). Mehr Infos per E-Mail: info @ circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien:

www.circus-clownmuseum.at

Verein „1. Wiener Zaubertheater“:

www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirk/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk