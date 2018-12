„Silvestershow mit Jörg Pilawa“: Mit DJ Ötzi und Bernhard Brink ist die Gästeliste komplett

Das Hitfeuerwerk zum Jahreswechsel live in ORF 2, SRF und im Ersten

Wien (OTS) - Stars, Showacts, Publikumslieblinge und jede Menge Hits zum Mittanzen und Mitfeiern – am 31. Dezember 2018 sorgt die „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ live um 20.15 Uhr in ORF 2, SRF und im Ersten für einen guten Rutsch ins neue Jahr. Der Showmarathon steht heuer unter dem Motto „Party, Hits & magische Momente“ – und mit DJ Ötzi, der in Linz in sein 20. Jubiläumsjahr hineinfeiert, und Bernhard Brink komplettieren zwei weitere Partygaranten die Gästeliste der Eurovisionsshow mit Jörg Pilawa und Francine Jordi.

Außerdem sorgen in der Linzer TipsArena folgende Künstler für beste Silvesterstimmung: Ihre Evergreens präsentieren The Rubettes aus England und Middle of the Road aus Schottland, für modernen Rock-’n’-Roll-Sound sorgen The Baseballs. Mit dabei ist auch Linda Fäh aus der Schweiz sowie der bayerische Magier-Newcomer Magic Maxl und Magier-Star Peter Marvey. Ebenso auf der Bühne zu sehen sind der deutsche König des Swing, Tom Gaebel, Schlagerikone Kristina Bach, Florian Ast, Vincent Gross – der Schlagershootingstar aus der Schweiz – und die deutsche Partyband Lollies. Ihre spektakulären Choreografien zeigen die DDC Breakdancer. Und mit zahlreichen Hits im Gepäck kommen Semino Rossi & Nik P. und die Schürzenjäger zum großen Jubiläum, ebenso wie die österreichischen Lokalmatadore Die Seer, die Paldauer und die Draufgänger, der österreichische Shootingstar Melissa Naschenweng und der belgische Superstar Helmut Lotti.

„Silvestershow“ sucht „Magische Momente 2018“

Was war Ihr „Magischer Moment“ in diesem Jahr? Jörg Pilawa und Francine Jordi sind auf der Suche nach den kleinen und großen Augenblicken der vergangenen zwölf Monate, die das Jahr 2018 besonders gemacht haben. Das Publikum ist aufgerufen eben diese magischen Momente mit den Zuseherinnen und Zusehern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu teilen! Mehr Infos zur Teilnahme sind unter extra.ORF.at abrufbar. Die schönsten Momente werden in der „Silvestershow mit Jörg Pilawa“ in Linz präsentiert.

Wer live in der TipsArena in Linz mit dabei sein und gemeinsam mit den Stars ins neue Jahr rutschen möchte, hat über Ö-Ticket die Möglichkeit, Restkarten für die Live-Show am 31. Dezember oder Tickets für die Generalprobe am 30. Dezember zu erwerben (www.oeticket.com).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at