WIFI Wien: Tag der offenen Tür macht fit für die Digitalisierung

Neue Berufsbilder und Wandel bestehender Jobs erfordern digitale Kompetenzen – Top-Vortrag von Ali Mahlodji am Tag der offenen Tür – WIFI Wien informiert in über 70 Veranstaltungen

Wien (OTS) - „Digitale Kompetenz ist das neue Einmaleins für Wirtschaft und Gesellschaft. Um neue Technologien erfolgreich zu nutzen, braucht es einen Wandel der Arbeitsweise und der Qualifikation. Unternehmer und Mitarbeiter sind deshalb gefordert, dieses Wissen in den Betrieben zu stärken, um fit für die Zukunft zu sein“, betont Mag. Barbara Kluger-Schieder, Institutsleiterin im WIFI Wien, und lädt zum Tag der offenen Tür mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Am 17. Jänner steht am wko campus wien alles im Zeichen des digitalen Wandels. Über 70 Info-Veranstaltungen, individuelle Kursberatungen und ein kostenloser Interessentest, ausgewertet von Experten der WIFI-Bildungsberatung, unterstützen bei der Entscheidung für den nächsten Karriereschritt.

Potenzial entfalten im digitalen Zeitalter

„Noch nie war es so wichtig, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen“, ist Ali Mahlodji, Gründer der Internet-Berufsorientierungsplattform Whatchado, dem Marktführer für Video-Employerbranding und Storytelling, überzeugt. In seiner Keynote zur Potenzialentfaltung im digitalen Zeitalter macht er bewusst, dass Digitalisierung alle angeht. Er nimmt die Angst vor Neuem und weist auf die ungeahnten Chancen hin, die die Digitalisierung bietet.

Die Highlights auf einen Blick

70 kostenlose Informationsveranstaltungen und Vorträge

IT-Kursberatung

Info-Veranstaltungen über Bildungsförderungen

Kostenloser Interessentest der Bildungsberatung

Informationsstand des WAFF – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

eLearning live erleben

Glücksrad

Gewinnspiel

Gratis-Kinderbetreuung

Tag der offenen Tür

WANN: 17. Jänner 2019 I 15:00 bis 20:00 Uhr

WO: WIFI Wien I wko campus wien I Währinger Gürtel 97 I 1180 Wien

INFOS: www.wifiwien.at/offenetuer

