AVISO: Junges Design bei „Die Weiberei #6 - Markt für Design von Frauen“

Am Samstag, dem 15. Dezember im ega:frauen im zentrum, junge Wiener Mode mit Wiener Frauenvorsitzenden Renate Brauner und Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner

Wien (OTS/SPW) - Am Samstag ist es soweit: Wiener Mode, kreatives Schmuckdesign und aufregende Accessoires locken am 15. Dezember bereits zum sechsten Mal ins ega: frauen im zentrum. „Die Weiberei #6 -Markt für Design von Frauen“ bietet - fernab von Stress und hektischem Treiben - die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Der beliebte Markt ist eine Veranstaltung der Wiener SPÖ-Frauen und soll Designerinnen die Möglichkeit geben, ohne teure Standgebühren ihre trendigen Kreationen anzubieten. Das Frauenzentrum ega ist dafür als langjährige Institution für emanzipatorische Frauenförderung die ideale Kulisse.

Junge Wiener Labels wie andirndln, Atelier Angelika Pichler, Balu, blackfoxes, Die Zerschneiderei, dubaruba, Edita Rosenrot, Edith A’gai, Fish your Bag, Gerda Mödlhammer, Gerti Hopf, Gina’s Art, HandT, Helene Traxler, Jadwiga Guirguis, k.Roh MOEBEL, Kindrebels, Lena Kris, Lene P., LePa Accesoires/ LadyBugDesign, LIO WORKS, mangelware, Mimikiridus, mirlistyle, my felicity, Onkaja, Riot Grrrl Arts, Ruth Karas Design, Safistyle, Sandra Gilles, schreibmalstatt, SOAP, Sqrl Art, The Ragdoll, thingsdremakes, Veresa Eybl, violettsays, Viva Venus, vongoeritz, Werk 5, Wiener Atelier, YLVA, Younited Cultures begeistern mit ihren Kreationen.

Kulinarisch bieten wir gegen eine freie Spende köstlichen Punsch und heiße Zitronenlimonade sowie kleine wärmende Speisen mit viel Liebe zubereitet von engagierten Frauen des Vereins FOOTPRINT-Betreuung, Freiraum & Integration für Betroffene von Frauenhandel. Der Reinerlös kommt dem Verein selbst zugute.

Zum ersten Mal wird der Designmarkt in diesem Jahr auch von einem künstlerischen Rahmenprogramm begleitet: Ausstellung der KünstlerInnen Mariahilfs mit Versteigerung der „Mariahilfer Herzen“ im Rahmen der Aktion „Mariahilfer Kunstweihnachtsbaum“. Der Reinerlös kommt dem Verein Wiener Frauenhäuser zugute. Präsentation des Projektes „Leben verweben“ künstlerische Leitung: Ilse Hirschmann. Musikalische Performance des „Chor06“. „Wie Demokratien sterben“ des fungke*kunstkollektiv und „Fürchtet euch nicht – Lights of hope“- initiiert von Maja Ettinger- Cecic - ein künstlerisches Manifest für Frieden, Demokratie und Menschlichkeit.

Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung wird organisiert von ega: frauen im zentrum und den Wiener SPÖ-Frauen. (Schluss)

Die Weiberei #6 - Markt für Design von Frauen

Wiener Mode, kreatives Schmuckdesign und aufregende Accessoires am 15. Dezember im Frauenkommunikationszentrum ega

Datum: 15.12.2018, 11:00 - 19:00 Uhr

Ort: ega

Windmühlgasse 26, 1060 Wien, Österreich

Url: http://ega.wien

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien