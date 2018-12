Vortrag: Endlich in Pension – und was dann?

Den Übergang in die dritte Lebensphase gut meistern

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze lädt herzlich zum Vortrag „Endlich in Pension“ von Mag. Elfie Rosner am Donnerstag, 10. Jänner 2019, um 18:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Eingang Marco d’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien.

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten: 01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at



Viele träumen davon, endlich in Pension gehen zu können. Wenn es jedoch soweit ist, drängt sich oft die Frage auf: War es das jetzt? Wir fühlen uns doch jung und fit und haben in der „Dritten Lebensphase“ meist noch viele kostbare Jahre in körperlicher und geistiger Frische vor uns. Die wenigsten hegen die Absicht, den Ruhestand wirklich wörtlich zu nehmen.

Doch wie kann der Sprung vom fordernden Job in ein aktives, sinnvolles Leben danach gelingen?

Im interaktiven Vortrag besprechen wir die kritischen Themen zum Übergang in die Pension und Sie bekommen Tipps für eine bewusste, sinnvolle Gestaltung des nachberuflichen Lebens.

Mag. Elfie Rosner, Jahrgang 1955, hat Soziologie, Gruppendynamik, Psychologie studiert. Ein Schwerpunkt in ihrer langjährigen Arbeit als systemische Coach, Mediatorin und Supervisorin ist die beratende Begleitung von Menschen beim Entwickeln eines sinnvollen Lebensmodells für die dritte Lebensphase unter Einsatz von Biografiearbeit.

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten: 01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

Datum: 10.01.2019, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Eingang Marco-d'Aviano-Gasse 1

Kärntner Str. 26/3, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.oeggk.at/angebot

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at