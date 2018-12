Excellence Class: Die begehrtesten Sitzplätze der Schweiz

Die Panoramafahrt im Glacier Express ist jetzt noch spektakulärer. Die neue Excellence Class setzt Maßstäbe, die so hoch sind wie die Berggipfel entlang der legendären Strecke.

Fensterplatz garantiert

So luxuriös war eine Bahnfahrt durch die Schweizer Alpen noch nie. Die Passagiere der neuen Excellence Class genießen höchsten Komfort, beste Aussichten und kulinarische Höhenflüge. Auf den garantierten Fensterplätzen mit wunderbarer Panoramasicht geht es über 291 Brücken und durch 91 Tunnels in einer 8-stündigen Fahrt zwischen St. Moritz und Zermatt.

Concierge an Board

Das Vergnügen einer Reise in der Excellence Class beginnt bereits am Bahnhof. Der Concierge begrüßt die Gäste am Welcome Desk vor der Glacier Express und kümmert sich um Check-in und Gepäck. Während der gesamten Fahrt sorgt die erfahrene Crew für das Wohl der Gäste. Sei es mit Champagner und Lachssoufflée oder spannenden Anekdoten und Informationen über die wunderbare Landschaft, die vor dem Panoramafenster vorbeizieht. Zusätzlich findet jeder Gast auf seinem Tablet alle Informationen über die Strecke, Land und Leute – und wird dabei bestens unterhalten.

Zum Apéro an die Bar

Während der Fahrt serviert die Crew ein raffiniertes, regionales 5-Gang-Menu inklusive Weinbegleitung. Mit dem Blick auf den Piz Bernina oder das Matterhorn schmecken Amuse-Bouche und Champagner gleich doppelt so gut. Für den Begrüßungsdrink oder einen Apéro empfiehlt sich die exklusive und gut bestückte Glacier Bar mit bester Aussicht. Und am Nachmittag heißt es: Tea Time mit köstlichen Friandises. Die Fahrt in der Excellence Class ist ein Fest für alle Sinne und gehört zu den exklusivsten touristischen Highlights der Schweiz.

Die Excellence Class verkehrt ab 2. März 2019. Reservationen für die begehrtesten Sitzplätze der Schweiz sind bereits auf glacierexpress.ch möglich.

Weitere Informationen: www.glacierexpress.ch

