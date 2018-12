Continentale Assekuranz Service GmbH: Top-Noten für Biometrie-Tarife sowie ausgezeichnete Unternehmensqualität

Wien (ots) - Zu den Besten der Branche gehören die Continentale Lebensversicherung und die EUROPA Lebensversicherung. Das bestätigen erneut aktuelle Untersuchungen verschiedener unabhängiger Analysehäuser in Deutschland. Die Produkte der beiden Lebensversicherer stehen über die Continentale Assekuranz Service GmbH in Wien seit mehr als 20 Jahren auch in Österreich zur Verfügung.

Hervorragende Leistungen

Im Biometrie-Rating belohnte Map-Report die hervorragenden Leistungen in der Arbeitskraftabsicherung und Hinterbliebenenvorsorge der Continentale und der EUROPA mit der Höchstnote "mmm". Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund: "Wir haben auch in diesem Jahr bewiesen: Mit unseren Produkten können Kunden verlässlich und effektiv vorsorgen." Zudem erhielt die Continentale erneut die infinma-Marktstandard-Zertifikate speziell für Österreich für alle ihre Tarife aus dem Segment der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsvorsorge.

Unternehmensqualität mehrfach ausgezeichnet

Auch in puncto Unternehmensqualität rangieren die Continentale und die EUROPA weit oben. Sie erreichten Top-Bewertungen bei den Ratings des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI), des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) sowie von Ascore und Softfair.

Seit 1996 in Österreich erfolgreich

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist der Continentale Versicherungsverbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich erfolgreich. 1996 startete die Continentale auf dem hiesigen Markt als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. Mit ausgezeichneten Tarifen zum kleinen Preis gehört außerdem das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen. Seit 2011 bündelt die Continentale Assekuranz Service GmbH die Verbundaktivitäten in Österreich. Mag. Gerfried Karner und sein 6-köpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Weitere Informationen erhalten freie Vermittler unter www.continentale.at.

