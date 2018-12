„Lieder aus’m Packerl“ ertönen im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Unter dem Motto „Eine musikalische Weihnachtsreise“ präsentieren 3 junge Profi-Künstler ein buntes weihnachtliches Programm im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Am Samstag, 15. Dezember, sowie am Sonntag, 16. Dezember, möchten Stanja Hezoucky, Anja Hrauda und Stefan Ulreich der Zuhörerschaft mit der Musik-Show „Lieder aus’m Packerl“ viel Freude bereiten. Traditionelle Stücke, Pop-Lieder, Evergreens und andere Wohlklänge sind jeweils ab 19.30 Uhr zu vernehmen. Der Eintritt ist gratis. Die 3 Akteure freuen sich über Spenden. Informationen und Reservierungen per E-Mail:

liederausmpackerl@gmail.com. Auskünfte über diese Veranstaltung sowie über spätere Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf: Telefon 0664/55 66 973 (Ehrenamtlich arbeitender Museumsleiter: Ferdinand Lesmeister) bzw. E-Mail bm1210 @ bezirksmuseum.at.

