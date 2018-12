Samariterbund: Spenden-Aktion für Wohnungslose

Als kleines Dankeschön werden SpenderInnen „bestrickt“

Wien (OTS) - In unserem Land wird es kalt. Die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt. Viele von uns haben es gut: Dicke Jacken, flauschige Pullover und feste Schuhe schützen uns vor der Kälte. Und unser Zuhause ist ein Ort der Gemütlichkeit und Wärme. Kaum vorstellbar, dass es auch bei uns Menschen gibt, die auf der Straße leben und vor dem Nichts stehen. Daher gibt es beim Samariterbund Wien auch heuer wieder das „Winterpaket“: In zwei Einrichtungen, die vom Fonds Soziales Wien (FSW) gefördert werden, finden 100 Menschen, die sonst auf der Straße leben müssten, ein vorübergehendes Zuhause. In einer der Einrichtungen werden nur Frauen aufgenommen.

Mehr als ein Dach über dem Kopf

Um diesen Menschen mehr als ein Dach über den Kopf zu geben, bitten wir um Spenden. Aus den Einnahmen schaffen wir Bekleidung wie benötigte Unterwäsche, passende Schuhe, Damen- und Herrenshirts an.

Die ersten 300 Spender werden „bestrickt“

Als kleines Dankeschön bekommen die ersten 300 SpenderInnen ein handgestricktes Winter-Accessoire, „handmade by Frau Ricky“, zugeschickt. Näheres über die Gute Masche finden Sie unter www.gutemasche.at.

Stricken ist Frau Rickys Leidenschaft

„Ich bin Pensionistin und hab‘ mir überlegt, wie ich die Freizeit mit meiner Leidenschaft sinnvoll verbinden kann. Da kam mir die Idee: Stricken für die gute Sache. Bei dem Projekt ‚Gute Masche‘ bekommen Menschen, die für Obdachlose spenden, ein kleines Dankeschön.“ Mittlerweile sind heuer bereits wieder mehr als 300 mit Liebe gestrickte Wollsachen fertig.

Spendenkonto:

ERSTE BANK

Arbeiter Samariterbund Wien Wohnen und Soziale Dienstleistungen gGmbH

IBAN AT43 2011 1890 8900 2400

BIC GIBAATWWXXX

Ab einer Spenden von 15 Euro bekommen die ersten 300 Spender als Dankeschön eine handgestricktes Winter-Accessoiren zugeschickt. Weitere Infos unter www.gutemasche.at oder unter 01 891 45 227.

