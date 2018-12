Holawatsch/Mahrer: Alkoholverbot für Bahnhof Floridsdorf

Von der ÖVP Floridsdorf initiierter gemeinsamer Antrag wurde in der Bezirksvertretung mehrheitlich unterstützt

Wien (OTS) - „Der Bahnhof Floridsdorf ist zu einem Unsicherheitsraum verkommen. Wir fordern daher ein Alkoholverbot und haben das auch gestern Abend in der Bezirksvertretung mit einem Antrag klargestellt. Über fast alle Parteigrenzen hinweg gab es dafür auch Unterstützung“, betont ÖVP-Bezirksparteiobmann Erol Holawatsch.

Auf Initiative der ÖVP kam es zu einem gemeinsamen Antrag über Parteigrenzen hinaus. Der ÖVP-Antrag für ein Alkoholverbot am Bahnhof Floridsdorf wurde mit großer Mehrheit angenommen: SPÖ, FPÖ und WIFF haben zugestimmt, Neos und Grüne dagegen. „Nun ist die Stadt Wien gefordert, schnellstmöglich die erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Denn Alkohol- und Drogensüchtige besetzen die Sitzgelegenheiten am Bahnhofsareal und fallen unangenehm auf. Passanten, Passagiere und ansässige Geschäftsleute fühlen sich nicht mehr sicher“, so Holawatsch. Die ÖVP Floridsdorf setzt sich dafür ein, dass nun ein Maßnahmenpaket erarbeitet und umgesetzt wird. „Neos und Grüne verweigern den Dialog, um diese Herausforderung zu meistern. Das ist schade. Aber jetzt geht es um Lösungen, nicht um Parteipolitik.“

Erfreut über den Beschluss der Bezirksvertretung zeigt sich der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien, Karl Mahrer: „Bereits vor mehreren Monaten haben wir im Rahmen eines Lokalaugenscheins der Initiative ‚Für ein sicheres Wien‘ diverse Missstände rund um den Bahnhof aufgezeigt.“ So wurde bereits damals von Passanten, Unternehmern und deren Mitarbeitern berichtet, dass sich immer mehr alkoholisierte Personen rund um den Bahnhof aufhalten und für Verunsicherung sorgen. Bereits damals wurde seitens der Volkspartei ein Alkoholverbot gefordert. Der Beschluss sei daher ein richtiger Schritt für mehr Sicherheit am Bahnhof Floridsdorf. Mahrer dazu: „Ich fordere daher die Stadt Wien auf, den Beschluss der Floridsdorfer Bezirksvertretung nach einem Alkoholverbot verbindlich umzusetzen!“

