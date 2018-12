U6 komplett „cool“: Bis 2020 sind alle Züge klimatisiert

Wiener Linien investieren 4 Millionen Euro in die Klima-Nachrüstung

Wien (OTS) - Auch wenn bei den aktuellen Temperaturen niemand an klimatisierte U-Bahnen denkt: Der nächste Sommer kommt bestimmt und die Wiener Linien rüsten sich schon jetzt dafür. Auf der U6 sind derzeit nur die neueren Fahrzeuge mit Klimaanlagen ausgestattet. Auf Wunsch der Fahrgäste rüsten die Wiener Linien nun auch die Wägen der ersten Generation mit Klimaanlagen nach.



Von 36 U6-Zügen sind aktuell 17 klimatisiert. Die restlichen 19 Züge werden bis Ende 2020 mit Klimaanlagen ausgestattet. Die ersten nachgerüsteten Waggons werden bereits im Sommer 2019 auf der Strecke unterwegs sein. Die Wiener Linien investieren dafür vier Millionen Euro. „Ich freue mich, dass das Pilotprojekt der Wiener Linien so gut funktioniert hat und wir nun für die Fahrgäste die restlichen Wägen step by step nachrüsten können“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima.



Insgesamt sind bereits zwei Drittel der Öffis klimatisiert. Die Busse sind zu hundert Prozent klimatisiert, bei den U-Bahnen ist jede zweite gekühlt und bei den Straßenbahnen ist es ein Drittel. Alle Fahrzeuge, die neu angeschafft werden, sind selbstverständlich mit Klimaanlagen ausgerüstet. Beispielsweise lösen die neuen Flexity-Straßenbahnen in den kommenden Jahren die alten Hochflur-Modelle ab. Damit steigt auch dort sukzessive die Anzahl der klimatisierten Fahrzeuge.



Bisherige Testergebnisse zeigen gute Leistung



Seit dem Sommer laufen bereits die Tests mit der Klimaanlage. Da diese Anlagen heizen und kühlen, werden sie nicht nur im Sommer getestet, sondern auch im Winter. Die Testergebnisse zeigen bislang eine sehr gute Kühl- und Heizleistung. Die Daten werden auch in den nächsten Wochen noch aufgezeichnet und ausgewertet.



„Da die U6 Großteils oberirdisch verläuft, heizen sich die Züge in den heißen Sommermonaten dort besonders auf. Die Investition in zusätzliche Klimaanlagen kommt unseren Fahrgästen zugute“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.



Umfangreiches Maßnahmenpaket für die U6



Neben der Nachrüstung mit Klimageräten haben die Wiener Linien in den U6-Zügen Lüftungskiemen und Sonnenschutzfolien angebracht, um an heißen Sommertagen für Abkühlung zu sorgen. Das auf der U6 im September gestartete Essverbot wird ab 15. Jänner auf alle U-Bahn-Linien ausgeweitet. Alle Infos zum U6-Paket finden Sie auf www.wienerlinien.at/u6-paket





