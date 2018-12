Versicherungsvermittlungsnovelle 2018: Verbesserungen bei der Mitarbeiter-Weiterbildung erreicht

WKÖ-Schön: "Fachliche Qualität und Bildungskriterien sind Garanten für qualitativ hochwertige Weiterbildung" - "Kostenmäßige Mehrbelastung konnte vermieden werden"

Wien (OTS) - In der Plenarsitzung des Nationalrates konnte eine entscheidende Verbesserung für Gewerbetreibende in der Versicherungsvermittlung erreicht werden: Es wurde neu geregelt, dass die fachliche Schulung und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die direkt an der Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen beteiligt sind, künftig komplett innerhalb des eigenen Unternehmens durchgeführt werden können.



Diese Neuerung betrifft rund 10.000 Unternehmen in ganz Österreich, die hauptgewerblich oder in Nebentätigkeit Versicherungsdienstleistungen vermitteln, und deren rund 100.000 Mitarbeiter. Die neue Regelung tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.



"Die fachliche Qualität der Ausbildenden sowie die verbindlichen, durch das Wirtschaftsministerium genehmigten Bildungskriterien sind Garant für die qualitativ hochwertige Weiterbildung der Branche", hält Rosemarie Schön, Leiterin der Abteilung Rechtspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), in diesem Zusammenhang fest.



Durch die gesetzliche Neuregelung wird zudem eine jährliche Mehrbelastung der Unternehmen durch Kosten in Höhe von gesamt mehr als 40 Millionen Euro vermieden - etwa durch den Entfall von Reisezeiten, den Wegfall von Kosten für externe Ausbildungsinstitutionen sowie verringerten innerbetrieblichen Organisationsaufwand.



"Die Möglichkeit der komplett unternehmensinternen Schulung und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter nach verbindlichen Maßstäben ermöglicht es den Unternehmen, diese jährliche Weiterbildung individuell je nach Betriebserfordernis flexibel einzuplanen und durchzuführen und die Mitarbeiter überprüfbar weiterzubilden", zeigt sich Rosemarie Schön über den heutigen parlamentarischen Beschluss erfreut. (PWK870/JHR)





Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Abteilung für Rechtspolitik

DDr. Leo Gottschamel

T: 05 90 900-4297

E: rp @ wko.at

W: http://wko.at/rp



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe