SUZUKI AUSTRIA Presseportal geht online

Wien/Salzburg (OTS) - SUZUKI AUSTRIA verstärkt seine Unternehmenskommunikation und Pressearbeit mit einem eigenen, modernen Presseportal. Dieses ist ab sofort online. SUZUKI Neuheiten können dadurch noch schneller kommuniziert werden.

Den beiden Hauptzielgruppen, Medienvertreter und SUZUKI Händler, bietet es einen umfangreichen Informations- und Wissenspool rund um das Unternehmen und die SUZUKI Automobil-Palette. Ein wichtiger Bestandteil des Presseportals ist eine umfangreiche Bilderdatenbank, die künftig mit hochqualitativem Bildmaterial die Öffentlichkeitsarbeit bereichern wird.

Mit SUZUKI AUSTRIAs Presseportal - immer aktuell dabei

Der Aufbau des SUZUKI AUSTRIA Presseportals ist geprägt durch eine klare, übersichtliche Struktur. Es begeistert durch leichte Bedienbarkeit und hohe Funktionalität. Der Informationsaufbau ist bedarfs- und bedürfnisabgestimmt auf seine Zielgruppen.

So finden die Benutzer des Presseportals die Inhalte in verschiedenen Stufen aufbereitet. Vom kurzen Informationstext bis hin zur vertiefenden Informationen ist alles vorhanden. Aktualität und Neues stehen dabei im Vordergrund. Zurückliegende interessante Ereignisse können im Archiv ab 2016 nachgelesen werden.

Die Informationspalette reicht vom Basistext, technischen Daten, Modellprospekten über Pressemitteilungen, Pressemappen bis hinzu PR Sonderthemen uvm.

Auf zur Anmeldung - so geht’s

Die Presseportal Webadresse www.presse.suzuki.at aufrufen und dort registrieren lassen. Wenn Pressemitteilungen neu eingelagert werden, erfolgt in Zukunft eine Information per E-Mail an jene Personen, die registriert sind, mit dem Link-Hinweis zum Presseportal.

„Mit dem SUZUKI AUSTRIA Presseportal erhöhen wir unsere Informations- und Vermittlungsqualität in der PR-Kommunikation. Wir können nunmehr in kürzester Zeit Aktuelles und Neuheiten noch schneller einem breiten Zielpublikum zur Verfügung stellen. Jeder kann sich zudem nur jene Informationen herausholen, die für ihn von Interesse sind, “ informiert Helmut Pletzer (Managing Director SUZUKI AUSTRIA) an.

Unternehmensprofil:

Die SUZUKI AUSTRIA Automobil Handels Gesellschaft m.b.H. steuert von Salzburg aus die österreichweiten Aktivitäten der beiden Geschäftsbereiche Automobil und Motorrad. Mit 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte die Gesellschaft im Wirt-schaftsjahr (04/2017 bis 03/2018) einen Umsatz in Höhe von rund 135,4 Millionen Euro. SUZUKI überzeugt in Österreich vor allem durch seine Allrad- und Kleinwagen-Kompetenz. 2017 betrug der Anteil am österreichischen Automobilmarkt 2,31 Prozent.

Die SUZUKI MOTOR CORPORATION mit Sitz im japanischen Hamamatsu ist weltweit der zehntgrößte Automobilhersteller sowie international führender Anbieter im Kleinwagen-Segment. Im Geschäftsjahr (04/017 bis 03/2018) belief sich ihre Fahrzeugproduktion auf 3,34 Millionen Einheiten. Der Vertrieb erfolgt in 204 Länder. Derzeit arbeiten für den Konzern mehr als 62.992 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Umsatz des japanischen Klein- und Allradwagen Spezialisten betrug im Geschäftsjahr 2017/18 bei 3.760 Milliarden Yen (28,9 Milliarden Euro*). Das Unternehmen erwirtschaftete einen Betriebsgewinn von 374,2 Milliarden Yen (2,88 Mrd. Euro*). Damit steigerte die SUZUKI MOTOR CORPORATION ihren Gewinn um 40,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die weltweiten Verkäufe umfassten im Geschäftsjahr 2017/18 3,2 Millionen Automobile. SUZUKI unterhält 35 Hauptproduktionsstätten in 24 Ländern, vor allem in Japan, Indien, China, Ungarn, Thailand, Indonesien, Brasilien.

Mit „Way of Life!“ steht SUZUKI weltweit für die Markenattribute Begeisterung, Bodenständigkeit, Wertigkeit, Sportlichkeit und Teamgeist. Diese Werte manifestieren sich vor allem in innovativen, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Produkte. Überzeugende Kernkompetenzen in den Bereichen Offroad und Allrad, basierend auf einer mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte, bestätigen den Erfolg.

*Die in Euro angegebenen Beträge für das Geschäftsjahr 2017/2018 wurden mit dem Wechselkurs von 130 Yen/Euro umgerechnet.

