Oö. Volksblatt: "Was kommt an?" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 13. Dezember 2018

Linz (OTS) - „Irrsinn, weniger Versorgungssicherheit, Angriff auf den Sozialstaat, brutale Umverteilung“: So und ähnlich klang es gestern bei der Demonstration gegen die Reform der Sozialversicherung, die heute im Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ beschlossen werden soll.

Die Demo-Wortmeldungen sind der Vorgeschmack darauf, was sich in der heutigen Plenardebatte auch zeigen wird: Es gibt nur Schwarz oder Weiß, auf differenzierte Debatten wartet man vergeblich. Wobei den Gegnern der Reform vor allem eines anzulasten ist: Sie malen ein überaus düsteres Bild von der Zukunft des öffentlichen Gesundheitssystems, ja, sie prophezeien nicht weniger als dessen Zerschlagung. Mit anderen Worten: Man macht den Menschen Angst, um der Regierung am Zeug flicken zu können.

Das ist von der SPÖ und ihren Vorfeldmächten ÖGB und AK natürlich ein übles Spiel, weil es insbesondere am Rücken von Menschen ausgetragen wird, die krank sind und die eigentlich, neben der medizinischen Hilfe, statt apokalyptischer Szenarien Hoffnung und Zuversicht brauchen. Für sie geht es letztlich nicht um die Frage der Verwaltung, sondern darum, welche Leistungen bei ihnen als Leistungserbringer ankommen — und daran ist auch die Kassenreform zu messen.

