SPÖ-Kovacevic fordert mehr Sachlichkeit in der Bildungspolitik

Mit Chancenindex und Schulautonomie die Schulstandorte stärken

Wien (OTS/SK) - Mehr Sachlichkeit in der Bildungspolitik forderte SPÖ-Abgeordneter Christian Kovacevic heute, Mittwoch, im Nationalrat von den Regierungsparteien. Diese würden sich in Angriffen gegen Opposition und ehemalige MinisterInnen verlaufen, anstatt die sachliche Auseinandersetzung zu suchen. „Ein Punkt, den wir schon seit längerem fordern ist der Chancenindex. Wir wissen, dass es unterschiedliche Bedürfnisse gibt: Sei es in größeren Schulen im städtischen Bereich oder sei es in kleineren Schulen im ländlichen Bereich. Deshalb fordern wir schon seit langem, dass auch die Budgetmittel diesen verschiedenen Bedürfnissen angepasst werden“, warb Kovacevic für eine langjährige sozialdemokratische Forderung. Auch die Schulautonomie müsse gestärkt werden. Denn die LehrerInnen und DirektorInnen vor Ort würden am besten wissen, welche Bedürfnisse ihre Schülerinnen und Schüler hätten. So könnten die einzelnen Schulstandorte individuell gestärkt werden, schloss Kovacevic. (Schluss) ew

