Research Now SSI schließt Partnerschaft mit RealityMine und stellt das SamplePlus(TM) Meter vor

Dallas (ots/PRNewswire) - Research Now SSI, weltweit führend bei First-Party-Daten und den damit verbundenen Services, hat das SamplePlus(TM) Meter an den Markt gebracht. Die innovative Lösung basierend auf der Partnerschaft mit RealityMine kombiniert passive Daten zum Web-, App- und Suchverhalten von Verbrauchern mit den umfangreichen Profilmerkmalen sowie Befragungsdaten von Research Now SSI. Die daraus resultierenden Insights helfen Marketern, Markenartiklern und Agenturen umfassende und verlässliche Daten zur Eingrenzung von Zielgruppen zu erhalten und die Touchpoints auf dem Weg zu Kaufentscheidungen besser zu verstehen (Consumer Journey).

Die Lösung verbindet First-Party-Daten mit passiv gemessenen Daten zum Web-, App- und Suchverhalten

Das SamplePlus Meter ermöglicht die Erhebung umfassender Verhaltensdaten von Konsumenten nahezu in Echtzeit:

Web- und App-Nutzung, inklusive Social Media und E-Commerce

Erhebung von Suchbegriffen, beispielsweise "Restaurants in der Nähe" oder "Erkältungsmittel"

Erhebung von In-App-Mediadaten

Amazon basierte E-Commerce Aktivitäten - path to purchase

Die Metering-Technologie von RealityMine beobachtet dabei passiv die Aktivitäten teilnehmender Verbraucher an PCs, Tablets und Smartphones. Device-übergreifend erlangen Marketingentscheider damit Erkenntnisse über den "path to purchase", den digitalen Pfad der Konsumenten von der ersten Suche bis zur Kaufentscheidung.

Research Now SSI bietet einen breit gefächerten Datenpool, der datengesteuerte Insights neu definiert. Mit einer globalen Reichweite von rund 60 Millionen Personen und einer Datenbank mit mehr als 2.700 Verbraucher-Profilmerkmalen handelt es sich um den größten Datensatz seiner Art.

"Passiv erhobene Verhaltensdaten lassen uns Interaktionen der Verbraucher mit Websites und Apps sowie ihre Mediennutzung unverfälscht beobachten", so Jared Schiers, Senior Vice President (Produktentwicklung), Research Now SSI. "Unsere Partnerschaft mit RealityMine erweitert unsere Fähigkeit, Marketern und Advertisern hochwertige Daten zum Online-Suchverhalten an die Hand zu geben, die den Weg der Verbraucher zu Kaufentscheidungen beleuchten. Beste Voraussetzungen für eine differenziertere Zielgruppenbetrachtung, Sortimentevaluation und ein besseres Verständnis der Treiber und Barrieren der Kaufentscheidungen!"

Mit den Worten von Luke Biggins, Senior Vice President (Kundenentwicklung), RealityMine: "Wir sind hocherfreut, dass uns Research Now SSI zum globalen Technologiepartner für Passive Metering erwählt hat! Unsere Insights zum Online-Verhalten können die First-Party-Datenprodukte von Research Now SSI weiter bereichern. Wir sind gespannt darauf, dieses Potenzial auszuschöpfen."

Über Research Now SSI

Research Now SSI ist der weltweit führende Anbieter von First-Party-Verbraucher- und Expertendaten auf Basis umfangreicher, proprietärer Marktforschungspanels. Rund um diesen Kernbereich von verwalteten Opt-in-Daten hat das Unternehmen innovative Services und Lösungen entwickelt, die die Stimme des Einzelnen in das gesamte Marketingspektrum einbringen, von der Forschung über das Marketing bis hin zur Werbung. Research Now SSI betreut mehr als 5.800 Marktforschungsagenturen, Medien- und Werbeagenturen, Beratungs- und Investmentfirmen, Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und Firmenkunden in Amerika, Europa und der Region Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu unseren Daten und datengesteuerten Innovationen sind unter www.researchnow.com zu finden.

Über RealityMine

RealityMine ermöglicht vielen der weltweit größten Marktforschungs- und Medienunternehmen, das Verbraucherverhalten auf unterschiedlichen Geräten zu beobachten und in wichtige Erkenntnisse umzumünzen. Unterstützt werden alle gängigen Plattformen. Die Lösung RealityMeter des Unternehmens, geeignet für Android-, iOS- und Desktopsysteme, bewährt sich bei führenden Panelbetreibern und Marktforschern auf fünf Kontinenten. Zum Hauptsitz in Manchester, Großbritannien, kommen Niederlassungen in London, New York und Sydney. www.realitymine.com

