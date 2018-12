„Runder Tisch“ zum Thema „Mayday – Schicksalstag für die britische Premierministerin“

Heute, Mittwoch, um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nervenkrieg in London um den Brexit: Heute Abend muss sich die britische Premierministerin Theresa May einem Misstrauensvotum aus ihrer eigenen Partei stellen. Es geht um ihr Amt als Chefin der Konservativen und letztlich auch als Regierungschefin. Stürzt Theresa May, ist der mühsam ausgehandelte Ausstiegsvertrag mit der EU in Gefahr. Droht die unendliche Geschichte des Brexit ins Chaos auszuarten? Zum Schicksalstag für die britische Premierministerin Theresa May begrüßt Patricia Pawlicki heute, am Mittwoch, dem 12. Dezember 2018, um 22.25 Uhr in ORF 2 zu einem „Runden Tisch“. Es diskutieren:

Gregor Woschnagg

ehem. Botschafter Österreichs bei der EU

Melanie Sully

Politologin

Paul Schmidt

Österreichische Gesellschaft für Europapolitik

Cornelia Primosch

ORF London (zugeschaltet aus London)

Tim Cupal

ORF Brüssel (zugeschaltet aus Brüssel)

